Ürdün polisinden İsrail protestosuna sert müdahale!
Ürdün'de Müslümanlar siyoniste tepki için İsrail Başkonsolosluk binası önünde eylem yaptı.
Gazze'deki zulme karşı seslerini yükseltmeyi sürdüren Ürdün halkı, İsrail Başkonsolosluk binası önünde buluştu.
Ürdün polisi ise siyonist zulmü protesto eden halka sert müdahale etti.
O anlara ait görüntüler amatör kameralar tarafından kaydedildi.
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