  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

DEM'li adaya CHP'li Erol'dan 'terör' tepkisi! 'Bu bir ihanettir'

Dünyanın en değerli para birimi belli oldu! Dolar, sterlin ya da euro değil: TL karşılığı 104 lira

Murat Sancak İsrail'e karşı ürettikleri pos cihazına FETÖ'cülerin nasıl engel olduğunu anlattı!

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı seçime günler kala son durumu açıkladı: Bu sonuç bana çok ilginç geldi

F-35'lerle ilgili büyük uyanıklık! Böyle skandal görülmedi

İYİ Parti'den İmamoğlu'na 'DEM Parti' tepkisi! 'Koltuk sevdası Türkiye'den büyük…'

CHP'li aday Kılıçdaroğlu'nu DEM'liye şikayet etti: Ülkücülerle anlaştı biz de kızıp indirdik!

Ermenistan çağrı yaptı: Türkiye bunu yapabilir!

Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’ne kaç kişi katıldı? Başkan Erdoğan resmi rakamı açıkladı

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Mehmet Şimşek tartıştı” iddiasıyla ilgili flaş açıklama!
Dünya Ürdün polisinden İsrail protestosuna sert müdahale!
Dünya

Ürdün polisinden İsrail protestosuna sert müdahale!

Yeniakit Publisher
2024-03-24 23:58:00 - 2024-03-25 00:08:38

Ürdün'de Müslümanlar siyoniste tepki için İsrail Başkonsolosluk binası önünde eylem yaptı.

Gazze'deki zulme karşı seslerini yükseltmeyi sürdüren Ürdün halkı, İsrail Başkonsolosluk binası önünde buluştu.

Ürdün polisi ise siyonist zulmü protesto eden halka sert müdahale etti.

O anlara ait görüntüler amatör kameralar tarafından kaydedildi.

Gazze’de hastalar sokaklarda ölüme terk edildi! Katil İsrail Filistinlileri yarı çıplak göçe zorladı
Gazze’de hastalar sokaklarda ölüme terk edildi! Katil İsrail Filistinlileri yarı çıplak göçe zorladı

Gündem

Gazze’de hastalar sokaklarda ölüme terk edildi! Katil İsrail Filistinlileri yarı çıplak göçe zorladı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hak İş'ten Gazzeli mazlumlara yardım eli! 'Filistin'in yaralarını birlikte saralım'
Hak İş'ten Gazzeli mazlumlara yardım eli! 'Filistin'in yaralarını birlikte saralım'

Gündem

Hak İş'ten Gazzeli mazlumlara yardım eli! 'Filistin'in yaralarını birlikte saralım'

BM duyurdu! İsrail'den Gazze için skandal karar
BM duyurdu! İsrail'den Gazze için skandal karar

Gündem

BM duyurdu! İsrail'den Gazze için skandal karar

Siyonistler Gazze'de 2 hastaneyi daha ablukaya aldı!
Siyonistler Gazze'de 2 hastaneyi daha ablukaya aldı!

Gündem

Siyonistler Gazze'de 2 hastaneyi daha ablukaya aldı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23