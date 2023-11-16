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Gündem Ürdün Parlamentosu'ndan flaş İsrail kararı!
Gündem

Ürdün Parlamentosu'ndan flaş İsrail kararı!

Yeniakit Publisher
2023-11-16 22:31:00 - 2023-11-16 22:43:35
Ürdün Parlamentosu'ndan flaş İsrail kararı!

Ürdün Parlamentosu, Gazze’ye yönelik son saldırıların ardından İsrail ile imzalanan enerji ve su anlaşmasından çekildi.

Ürdün Parlamentosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Parlamento Başkanı Ahmed es-Safedi, Hukuk Komitesi'nin, İsrail'le imzalanan anlaşmaları gözden geçirmesini ve bu konuda gerekli tavsiyeleri hazırlamasını istedi.

Safedi'nin talebi parlamentoda oy birliğiyle kabul edildi. Hukuk Komitesi "anlaşmadan çekilme" yönünde tavsiyesini hükümete sundu.

Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi uyarmıştı!

Ürdün, İsrail ile 2016 yılında imzaladığı gaz anlaşmasının yanı sıra su ve enerji alanlarında imzalanmış çok sayıdaki anlaşmadan geri çekildi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'de savaşın son bulması, yardımların girmesi ve sivillerin korunması için her türlü adımı atacaklarını söylemişti.

Bu açıklamadan iki gün sonra 1 Kasım'da Ürdün, Tel Aviv Büyükelçisini "derhal" geri çağırmaya karar vermiş ve protestolar sonrası ülkesine giden İsrail'in Amman Büyükelçisi'nin dönmesine de izin vermeyeceğini bildirmişti.
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