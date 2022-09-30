Ürdün, Lübnan, Mısır ve Hollanda, Türkiye'den onu istiyor! İnanılmaz bir talep var

2005 yılında Konya’da kurulan Sena Döküm, Orta Doğu, Afrika ve Avrupa’dan 6 ülkeye döküm ve metalürji, döküm mutfak gereçleri ve otomotiv yedek parça ihracatı gerçekleştiriyor.

İstihdam sağladığı 20 çalışanıyla birlikte Ürdün, Mısır, Suriye, Lübnan, Kıbrıs ve Hollanda’ya 17 yıldır döküm ihracatı yapan şirketin satış ve finans sorumlusu Emre Çınar, sektör analizi ve satış-pazarlama taktiklerini geliştirip kendilerini ilerlettiklerini belirtti. Çınar, bu ilerlemede TurkishExporter’ın pek çok katkısı olduğunu dile getirdi. Özellikle ihracat açısından en büyük potansiyeli Hollanda’da gördüklerini ifade eden Çınar, Türkiye’ye karşı taleplerin giderek artmakta olduğunu kaydetti. Çınar, ihracatın uluslararası arenada Türkiye’ye sağladığı katkıya değinirken, yerli ve milli olarak üretilen ürünlerin dünyaya pazarlanmasının oldukça önemli olduğunun da altını çizdi

“Firmamızı daha ileriye götürüyor”

E-ihracatın reklam, pazarlama ve zaman açısından büyük bir fayda sağladığını, bunun için de TurkishExporter’ı kullandıklarını söyleyen Emre Çınar, “Birkaç firmadan TurkishExporter’ın ismini duyduk ve onlara ulaştığımızda iletişim içerisinde bulunduğumuz yetkililerin ilgisiyle birlikte ihracat kararı aldık. İhracat konusunda firmamızın görüş açısını daha ileriye götürdüğünü düşünüyoruz” diye konuştu.