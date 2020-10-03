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Aktüel Ürdün, Kuveyt ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Ürdün, Kuveyt ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Lübnan'da 1321 kişi ile virüsün görüldüğü şubat ayından bu yana en yüksek vaka sayısı kayda geçti

Yeniakit Publisher
2020-10-03 22:03:48 -
Ürdün, Kuveyt ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Ürdün'de 9, Kuveyt'te 5 kişi daha yaşamını yitirdi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin daha vefat ettiği, 1099 yeni vaka tespit edildiği, 172 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Son verilerle toplam can kaybı 88'e, vaka sayısı 14 bin 749'a ve sağlığına kavuşanların sayısı 5 bin 101'e ulaştı.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin vefat ettiğini, 371 kişide virüs tespit edildiğini, 573 kişinin de iyileştiğini duyurdu.

Ülkede toplam can kaybının 620'ye, vaka sayısının 106 bin 458'e çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan kişi sayısının ise 98 bin 435 olduğu ifade edildi.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 12 kişi daha hayatını kaybetti.

Ülkede 1321 kişide daha virüs tespit edildiği ve bunun şubat ayından bu yana görülen en yüksek vaka sayısı olduğu belirtildi.

Son verilerle ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 398'e, vaka sayısı 43 bin 480'e yükselirken, sağlığına kavuşanların sayısı ise 19 bin 259'a ulaştı.

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