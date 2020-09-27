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Aktüel Ürdün Kralı Abdullah Temsilciler Meclisi'ni feshetti
Aktüel

Ürdün Kralı Abdullah Temsilciler Meclisi'ni feshetti

Anayasaya göre hükümetin bir hafta içinde görevi bırakması gerekiyor

Yeniakit Publisher
2020-09-27 18:53:34 -
Ürdün Kralı Abdullah Temsilciler Meclisi'ni feshetti

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, 10 Kasım'da yapılacak seçimler öncesinde parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisi'ni feshetti.

Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, yayımladığı kararnameyle Anayasa'nın 32. maddesinin ikinci fıkrasına istinaden Temsilciler Meclisi'ni bugünden itibaren feshettiğini duyurdu.

Ürdün Anayasası'nın 74. maddesinin ikinci fıkrasına göre, Kral Abdullah'ın yayımladığı bu kararnamenin akabinde hükümetin bir hafta içinde görevi bırakması gerekiyor.

Kral Abdullah, 29 Temmuz'da, milletvekili genel seçimleri yapılması kararı almıştı. Bunun üzerine Bağımsız Seçim Komisyonu da genel seçimler için 10 Kasım tarihini belirlemişti.

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