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Aktüel Ürdün Kralı 2. Abdullah Senato'yu feshetti
Aktüel

Ürdün Kralı 2. Abdullah Senato'yu feshetti

Kral Abdullah, Faysal Akif Fayiz başkanlığında yeni Senato'nun oluşturulduğunu duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-09-27 19:40:00 -
Ürdün Kralı 2. Abdullah Senato'yu feshetti

AMMAN (AA) - Ürdün'de 10 Kasım'da yapılacak genel seçimler öncesinde parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisi'nin ardından ikinci kanadı Senato'yu da fesheden Kral Abdullah, Senato'nun Faysal Akif Fayiz başkanlığında yeniden oluşturulduğunu duyurdu.

Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, yayımladığı kararnameyle Senato'yu bugünden itibaren feshetti.

Kral Abdullah akabinde ikinci bir kararname daha yayımlayarak, Faysal Akif Fayiz başkanlığında Senato'nun yeniden oluşturulduğunu ilan etti.

Ürdün Kralı bugün parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisi'ni de feshetmişti.

Ürdün parlamentosu, Kral tarafından atanan isimlerden oluşan "Senato" ve seçimle iş başına gelen "Temsilciler Meclisi" olmak üzere iki kanattan oluşuyor.


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