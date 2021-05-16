Ürdün Kralı 2. Abdullah: İsrail aşırılığı körüklüyor

Kral Abdullah, Filistin-İsrail meselesine kapsamlı ve adil bir çözüm bulunamamasının istenmeyen sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu. Adalet ve siyasi ufkun yokluğunun aşırılık ateşini körüklediğine ve böylece teröristlerin kendi saflarına daha fazla destekçi çektiğine işaret eden Kral 2. Abdullah, radikalizm ve terörizmin küresel düzeydeki artışına dikkati çekti.