Ürdün Kralı 2. Abdullah: İsrail aşırılığı körüklüyor
Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik ihlallerinin, güvenliği tehdit ettiğini, aşırılığı körüklediğini ve nefret söylemini güçlendirdiğini söyledi.
Kral Abdullah, Filistin-İsrail meselesine kapsamlı ve adil bir çözüm bulunamamasının istenmeyen sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu. Adalet ve siyasi ufkun yokluğunun aşırılık ateşini körüklediğine ve böylece teröristlerin kendi saflarına daha fazla destekçi çektiğine işaret eden Kral 2. Abdullah, radikalizm ve terörizmin küresel düzeydeki artışına dikkati çekti.