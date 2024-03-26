Ürdün halkına polisten sert müdahale!
Günlerdir İsrail Başkonsolosluğu binası önünde Gazzeli mazlumlar için bir araya gelen halka Ürdün polisinden yine müdahale geldi.
"Sınırları açın" sloganları atan Ürdünlü Müslümanlara yine müdahale geldi.
Günlerdir İsrail Başkonsolosluğu binası önünde eylemlerini sürdüren Ürdün halkı, Gazzeli mazlumların yanında duruşuyla dünyaya örnek olurken, Ürdün polisi ise protestolara izin vermiyor.
Bugünkü protestolarda da Ürdünlü Müslümanlara sert şekilde müdahale edildi.
Olay anına ait görüntüler tepki topladı.
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