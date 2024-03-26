  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ürdün halkına polisten sert müdahale!
Gündem

Ürdün halkına polisten sert müdahale!

Yeniakit Publisher
2024-03-26 23:59:00 - 2024-03-27 00:27:43

Günlerdir İsrail Başkonsolosluğu binası önünde Gazzeli mazlumlar için bir araya gelen halka Ürdün polisinden yine müdahale geldi.

"Sınırları açın" sloganları atan Ürdünlü Müslümanlara yine müdahale geldi.

Günlerdir İsrail Başkonsolosluğu binası önünde eylemlerini sürdüren Ürdün halkı, Gazzeli mazlumların yanında duruşuyla dünyaya örnek olurken, Ürdün polisi ise protestolara izin vermiyor.

Bugünkü protestolarda da Ürdünlü Müslümanlara sert şekilde müdahale edildi.

Olay anına ait görüntüler tepki topladı.

Bu utanç Müslüman ülkelere yeter: Ürdün Gazze'ye havadan yaptığı yardımları denize bıraktı, bölgede izdiham yaşandı
Bu utanç Müslüman ülkelere yeter: Ürdün Gazze'ye havadan yaptığı yardımları denize bıraktı, bölgede izdiham yaşandı

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu utanç Müslüman ülkelere yeter: Ürdün Gazze'ye havadan yaptığı yardımları denize bıraktı, bölgede izdiham yaşandı

İsrail ile bombalayıp Ürdün ile yardım yolladılar! ABD'den tarihi iki yüzlülük
İsrail ile bombalayıp Ürdün ile yardım yolladılar! ABD'den tarihi iki yüzlülük

Gündem

İsrail ile bombalayıp Ürdün ile yardım yolladılar! ABD'den tarihi iki yüzlülük

Ürdün polisinden İsrail protestosuna sert müdahale!
Ürdün polisinden İsrail protestosuna sert müdahale!

Dünya

Ürdün polisinden İsrail protestosuna sert müdahale!

Ürdün halkının dünyaya örnek olan Gazze çabası!
Ürdün halkının dünyaya örnek olan Gazze çabası!

Dünya

Ürdün halkının dünyaya örnek olan Gazze çabası!

Binlerce Ürdünlü 'sınırları açın' sloganı attı!
Binlerce Ürdünlü 'sınırları açın' sloganı attı!

Dünya

Binlerce Ürdünlü 'sınırları açın' sloganı attı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23