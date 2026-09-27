Uraloğlu: Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nda fiziki gerçekleşme yüzde 98'e ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi'nde süren çalışmalar için "Bugün itibarıyla projemizin genelinde yüzde 98 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaştık" dedi. Uraloğlu, projede yapım çalışmalarının tamamlanma aşamasında olduğunu ifade etti.

Kesim, 41 kilometre otoyol ve 11 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 52 kilometre uzunluğunda. Bakan, güzergâhtaki mühendislik yapılarını da sıraladı: "Projemiz kapsamında 6 kavşak, toplam 10 bin 116 metre uzunluğunda 7 tünel ve bin 633 metre uzunluğunda 5 viyadük inşa ediyoruz. Ayrıca 2 bin 734 metre uzunluğunda 33 köprü ve üst geçit, 3 bin 655 metre uzunluğunda 34 alt geçit ile 10 bin 108 metre uzunluğunda 74 menfez yer alacak."

Uraloğlu, proje kapsamında ayrıca 2 otoyol hizmet tesisi, bir bakım işletme merkezi ve bir tünel işletme merkezi kurulacağını bildirdi.

Yaz aylarında 2,5 saate varan yolculuk 18 dakikaya düşecek

Kesimin özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafik yüküne önemli ölçüde çözüm sağlayacağını vurgulayan Bakan, mevcut devlet yolundaki transit trafiğin önemli bir bölümünün otoyola aktarılacağını söyledi. "Böylece yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz" diye konuştu.

Uraloğlu, projenin ekonomik ve çevresel kazanımlarını da paylaştı: "Zamandan yılda 2,7 milyar lira, akaryakıttan ise 338 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 38 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yılda 17 bin 100 ton azaltacağız."

Mersin'in turizm merkezleri otoyol ağına bağlanacak

Projenin, Akdeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Mersin'in kıyı kesimlerindeki ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacağını ifade eden Uraloğlu, "Mersin'in turizm bölgelerini işletmede bulunan Mersin-Adana-Gaziantep Otoyolu'na bağlayarak kesintisiz ve yüksek standartlı ulaşım sağlayacağız. D400 Antalya-Mersin ve D715 Konya-Mersin devlet yollarındaki transit trafiğin şehir merkezlerine girmeden otoyol ağına ulaşmasına imkan tanıyacağız" dedi.

Otoyolun Çukurova Uluslararası Havalimanı'na erişimi de kolaylaştıracağını vurgulayan Bakan, projenin bölgedeki turizm, sanayi ve tarımsal üretimin gelişmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Kalkınma Yolu'nun karayolu ayağına altyapı desteği

Uraloğlu, projenin Türkiye'nin uluslararası ulaştırma koridorları açısından da stratejik önem taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi: "Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu, Mersin'in limanları, üretim merkezleri ve mevcut otoyol ağı arasındaki bağlantıları güçlendirerek Kalkınma Yolu'nun karayolu ayağına önemli bir altyapı desteği sağlayacak. Trafiğe açık Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun devamı niteliğindeki projemizle Mersin-Adana-Gaziantep-Şanlıurfa aksındaki kesintisiz otoyol bağlantısını da güçlendireceğiz."

Bölgede yetiştirilen turfanda sebze, meyve ve narenciye başta olmak üzere tarımsal ürünlerin Ankara ve İstanbul gibi büyük tüketim merkezlerine daha kısa sürede ulaştırılacağını kaydeden Bakan, otoyolun üretim merkezlerinden limanlara ve iç pazarlara uzanan lojistik zinciri de güçlendireceğini bildirdi.

Uraloğlu, sonraki etapta yapılması planlanan Kızkalesi-Taşucu Kesimi'nin tamamlanmasıyla otoyol bağlantısının Taşucu'na kadar uzanacağını hatırlatarak, "Taşucu Limanı'nın ana kara yolu ağına erişimini güçlendireceğiz. Böylece Mersin Limanı üzerindeki yoğunluğun azaltılmasına katkı sağlarken Taşucu Limanı'nın da lojistik sistem içerisindeki etkinliğini artıracağız" dedi.