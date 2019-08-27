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Unutulmuş değerler festivalde gün yüzüne çıkacak

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenecek olan “Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali”için hazırlıklar tüm hızı ile devam ediyor.

27 Ağustos 2019 Salı 13:37
Unutulmuş değerler festivalde gün yüzüne çıkacak

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenecek olan “Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali”için hazırlıklar tüm hızı ile devam ediyor.


Kartepe Belediyesi Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali, bu yılda dopdolu festival programıyla kültürel mirasımızı yaşatacak.Festival Maşukiye Park’ta 4-8 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalde, el sanatları ustaları ve zanaatkarların katılacağı stantlar kurulacak. Bu stantlarda ebru, minyatür, hat, ahşap oyma, kırk yama, seramik, güzel yazı yazma, geleneksel Türk okçuluğu, geleneksel Osmanlı zeka oyunu mangala, kağıt işlemeciliği,halk ozanları ve Hacivat-Karagöz oyunları gibi birçok unutulmaya yüz tutmuş değerler gün yüzüne çıkartılacak. Kurulacak olan ücretsiz çadırlarda ev hanımları ve zanaatkârlara ürettikleri ürünleri sergileme ve satış yapma olanakları sunulacak. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 50 el sanatkarı da açılan stantlarda sanatlarını icra edecek.


7’den 77’ye her kesime hitap eden Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali’ne yurt dışından ve içinden yüzlerce konuk katılacak. Festivalde Makedonya ve Sırbistan’dan gelecek olan misafirler kendi kültürlerini ve halk oyunlarını tanıtacak. Yöresel ve bölgesel sanatçıların sahne alacağı festivalde performanslar gün boyunca sürecek. Kültür mirasının çocuklara aktarılacağı festivalde, halat çekme, al satarım bal satarım, mendil kapmaca, sek sek, misket oyunu, ip atlama gibi birçok geleneksel eski oyunların hatırlatılması sağlanacak. Ayrıca festival alanında oluşturulacak olan alanda çocuk oyun grupları, palyaço ve değişik animasyon ve oyunlar ile çocukların eğlenceli ve unutulmaz anlar yaşamalarına imkân sağlanacak.


Vatandaşların festival alanına kolayca ulaşabilmeleri için ana arter güzergâhlarda İzmit ve Adapazarı yönünden kavşaklara yön tabelaları ile bilgilendirme de yapılacak. Kartepe ve İzmit merkezlerinden festival boyunca ring servisi konarak festival alanına gelmek isteyen misafirlere ulaşım imkânı da sağlanacak.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 13:37
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