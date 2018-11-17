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Unutulan gazi, çöpten kağıt toplayarak evini geçindirmeye çalışıyor!

2016 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen hendek operasyonlarında ağır yaralanan ve TSK'da görev yapamaz raporu verilen Uzman Çavuş Hakan Akbulut, malulen emekli edildi. 8 ay önce emekli edilmesine rağmen maaş bağlanmayan Akbulut, 4 çocuğuna çöpten topladığı kağıt ve pet şişeleri satarak bakıyor.

17 Kasım 2018 Cumartesi 14:59
Unutulan gazi, çöpten kağıt toplayarak evini geçindirmeye çalışıyor!

Mardin Nusaybin'deki operasyonlarda ağır yaralanan ve TSK'da görev yapamaz raporu verilen Hakan Akbulut, topladığı pet şişeleri satarak geçimini sağlıyor. 2016'da terör örgütü PKK'nın sözde özerklik adı altında hendek ve barikatlarla eylemler düzenlediği Mardin'in Nusaybin ilçesinde görev yaparken yaralanan Uzman Çavuş Hakan Akbulut, yaşam mücadelesi veriyor.

Vücudunun yüzde 23'ü yanmıştı

Yenişafak'ın haberine göre; 4 silah arkadaşının şehit düştüğü bir operasyon sırasında, önce kolundan ve bacağından vurulan ardından da dengesini kaybederek düştüğü merdiven boşluğunda teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi ile vücudunun yüzde 23'ü yanarak ağır yaralanan Akbulut, bir buçuk yıl süren tedavi sürecinin ardından Şırnak'ta tekrar göreve başladı. Kulağında duyma kaybı olan ve vücudunda çeşitli yanık izleri bulunan Akbulut'a Şırnak Devlet Hastanesi tarafından TSK'da görev yapamaz raporu verildi.

Evine haciz geldi

Raporun verilmesinin ardından TSK ile ilişiği kesilen Akbulut'a gazilik unvanı verilmedi. Uzuv kaybı olmadığı gerekçesi ile gazilik unvanı verilmeyen Akbulut malulen emekli edildi. 8 ay önce emekli edilmesine rağmen maaş bağlanmayan Akbulut, defalarca SGK ve Jandarma Genel Komutanlığına gitmesine rağmen bir türlü sonuç alamadı. Mevzuat gereği, olması gereken belgeler SGK müdürlüğüne gönderilmediği için emeklilik maaşı alamadığını ifade eden Akbulut, Konya Seydişehir'de çöplerden topladığı pet şişeleri satarak geçimini sağlıyor. 4 çocuklu Akbulut'un evine borçları nedeniyle haciz geldi. Emekli maaşının bağlanmasını isteyen Akbulut hukuki yollara başvurarak gazilik unvanı almaya hazırlanıyor.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 14:59
  1. Mardin
  2. Nusaybin
  3. Konya
  4. Şırnak
  5. Seydişehir
  6. Jandarma Genel Komutanlığı
  7. TSK
  8. Hakan Akbulut
  9. Şırnak Devlet Hastanesi

YORUM YAZ

  • Aslan akbeyAslan akbey46 dk önce
    aile ve sosyal politikalar bakanlığı, kadınlara iş bulmaktan 7/24 kadınların hakları için erkekleri çalışma hayatından nasıl kovarıza kafa patlatmaktan gazileri görmüyor. en büyük sosyal politikamız başta gazilerimiz, engelli ve yaşlılarımız olması gerekirken, bakanımız durmadan kadınlara müjdeler üzerine müjdeler veriyor.
  • Murat Murat 59 dk önce
    Bu kardeşimizin mağduriyeti hemen giderilmeli. Sorumlusu olan memurlar cezalanmalılar.
  • Bu ise bakan müdür memur ve bürokratlar derhal görevden alınmalıBu ise bakan müdür memur ve bürokratlar derhal görevden alınmalı1 sa önce
    Bu işe bakan memurmüdürbürokrat kim varsagörevden uzaklaştırılmali
  • AdemAdem1 sa önce
    Bürokrasi denilen lanet mevzuat yüzünden vucudunun yarısı yanmış gazi yi süründüre süründüre gazi maaşı bağlayan ve bunu da yüzüne Gözüne bulaştıran, yan gelip yatan bürokratlar bu haberi iyi okusun. Bizim için canlarını veren bu yiğitleri bu şekilde çektiren şahıslar onun çektiği acının %1ni çekse dediğimi anlardı. Devlet yetkilileri acilen gazimize sahip çıkmalı.yoksa ben verdiğim vergilerimi ve hakkımı helal etmiyorum.
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Suriyeli falan olsaydı ertesi gün maaş bağlanırdı. Türkün adı yok artık bu memlekette.
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