Unsuz ekmek nasıl yapılır? Oopsie ekmeği nedir?

Hem hafif hem lezzetli bir ekmek tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, ev yapımı unsuz ekmek tarifi.

Ekmek denildiği zaman aklınıza üç aşağı beş yukarı aynı tarifler gelir. İşte, hem hafif hem de glütensiz unsuz ekmek tarifi

Unsuz ekmek nasıl yapılır?

Malzemeler:

3 adet yumurta

3 yemek kaşığı krem peynir

Yarım çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kabartma tozu

Öncelikle yumurtaların sarısı ve beyazlarını ayırarak işe başlayın.

Yumurtanın aklarını derin bir kabın içerisine alın.

Akların içine tuz ve kabartma tozunu ekleyin.

Beyaz ve dökülmeyecek kadar sert bir köpük oluşturuncaya kadar akları çırpmaya devam edin.

Ayrı bir kasede bulunan yumurta sarılarının içerisine krem peyniri ekleyin.

Yumurta sarısını ve peyniri 3-4 dakika çırpın.

Yumurta aklarını peynirli karışıma ekleyin.

Bu işlem sırasında nazikçe davranmanız; karışımı alttan yukarıya doğru karıştırmanız önemli.

Ardından bir tepsiye yağlı kağıt serin.

Bir kaşık yardımıyla hazırladığınız hamurdan tepsiye parçalar yerleştirin.

Unsuz ekmeğinizi önceden ısıtılmış 150 derecelik fırında 20-25 dakika pişirin.

Afiyet olsun.