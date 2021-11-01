Ünlülere "hacker" şoku

Rusya merkezli hackerların çok sayıda kurum ve kuruluşa yönelik siber saldırıları sürüyor. Rus hackerların hedefinde bu kez Hollywood’un ünlü isimleri vardı. Bu isimlere ait yaklaşık 69 bin belgenin ele geçirildiği ve ‘Dark Web’e aktarıldığı belirtildi. Rus bilgisayar korsanlarının bir mücevher firmasını hacklemesinin ardından Hollywood yıldızlarına ve dünyaca ünlü milyarderlere ait gizli belgelerin sızdırıldığı açıklandı. Rus bilgisayar korsanlarının Oprah Winfrey, David ve Victoria Beckham, Tom Hanks ve eski ABD Başkanı Donald Trump gibi ünlülerin kişisel bilgilerini çaldıkları belirtildi.

69 bin gizli belge ‘Dark Web’de dolaşıma sokuldu

Şu ana kadar korsanların 69 bin gizli belgeyi ‘Dark Web’de dolaşıma soktuğuna inanılıyor. Londra merkezli mücevher firması Graff’ın hacklenmesinin ardından bilgisayar korsanlarının milyonlarca fidye talep ettiği söyleniyor. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, hırsızlığın arkasında Rus hack çetesi Conti’nin olduğundan şüpheleniliyor. Uzmanlar, takip edilemeyen Bitcoin veya mücevherlerle ödeme talep edebileceklerini öne sürerken, fidye parası olarak milyonlarca dolar talep ettikleri belirtildi.

"Çok büyük bir skandal"

Çalınan gizli bilgiler arasında, kişiye ait faturalar, kredi notları gibi ayrıntıların da olduğu belirtildi. İngiliz askeri istihbaratında eski bir albay olan Philip Ingram gazeteye yaptığı açıklamada “Müşteri veritabanının profili göz önüne alındığında, bu kesinlikle çok büyük bir skandal” ifadelerini kullandı.