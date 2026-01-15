  • İSTANBUL
Yaşam

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ünlülerden acil donör çağrısı: Ufuk Özkan için seferberlik başladı

Doktorların acil karaciğer nakli kararı aldığı oyuncu Ufuk Özkan için çok sayıda ünlü isim sosyal medyada donör çağrısı yaparak destek istedi.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan ve doktorların acil karaciğer nakli kararı aldığı oyuncu Ufuk Özkan için ünlü isimler acil donör çağrısında bulundu. Bergüzar Korel, Tuba Büyüküstün, Gonca Vuslateri, Melek Mosso, Pelin Öztekin ve Rojda Demirer gibi isimler sosyal medyalarından çağrıyı paylaşarak destek verdi.

DOKTORLARI ACİL NAKİL KARARI ALDI

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan geçtiğimiz günlerde yeniden rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerde doktorları uzun süredir karaciğer yetmezliği yaşayan ünlü isim için acil nakil kararı almıştı.

ÜNLÜLER HAREKETE GEÇTİ

Kararın ardından aralarında Ebru Şahin, Bergüzar Korel, Elif Buse Doğan, Tuba Büyüküstün, Gonca Vuslateri, Selim Erdoğan, Melek Mosso, Talat Bulut, Onur Seyit Yaran, Pelin Öztekin ve Rojda Demirer gibi isimlerin bulunduğu çok sayıda ünlü yayımladıkları mesajlarla Ufuk Özkan için acil donör çağrısında bulundu.

SON DAKİKA DİYEREK PAYLAŞTILAR

Ünlü isimler, Ufuk Özkan için; "Son dakika! Oyuncu Ufuk Özkan için kan grubu 0 veya B olan 18 - 55 yaş arasındaki herhangi bir kronik rahatsızlığı olmayan ve donör olmak isteyen kişiler lütfen bizimle iletişime geçsin." mesajını yayımladılar.

