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Ünlü YouTuber Emre Özkan yaşamını yitirdi

Youtube'da binlerce abonesi bulunan Emre Özkan'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

13 Kasım 2018 Salı 18:30
Ünlü YouTuber Emre Özkan yaşamını yitirdi

Dünyanın en çok takip edilen sosyal ağı olan YouTube'da 300 binden fazla abonesi bulunan Emre Özkan hayatını kaybetti. Ölüm sebebiyle ilgili yakınlarından henüz bir açıklama gelmedi.

Peki YouTube'da parodi videoları ile ünlenen Emre Özkan kimdir? Başarılı YouTuber Emre Özkan aslen nereli ve kaç yaşındadır? İşte hakkında merak edilenler ve biyografisi...

Emre Özkan kimdir?

1993 sensinde Samsun Havza'da ilçesinde dünyaya gelen Emre Özkan İstanbul'un Bağcılar'da semtinden yaşamaktadır. Üniversite eğitimini İstanbul Arel Üniversitesi'nde Radyo, TV ve Sinema Bölümü'nde tamamlamıştır. YouTube'da on milyonlarca defa izlenen parodi videoları ile ünlenmiş ve 300 binden fazla aboneye sahip olmuştur.

15 Temmuz nöbetleri esnasında sen de Bağcılar Meydanı'na çıkıp bestelediğin Gördü Türkiye'ye şarkısını söyleyen Emre Özkan şarkıyla ilgili "O şarkıyı babam yazdı. Tamamen içinden gelerek saf duygularıyla kalemini çalıştırdı ve bana gelip "Bunu bestelemeni istiyorum" dedi. Böylece biz de kendi görüşümüzü göstermiş olduk ailecek. Üstüme düşeni yaptım diyebilirim." demişti

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 18:30
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