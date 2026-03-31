Ünlü yazardan hobi bahçeleri çıkışı! 'Cezalandırmak yerine denetleyin'

'Hobi bahçelerini cezalandırıp yasaklamak yerine denetleyip düzenleyin' önerisinde bulunan Baylan, 'deprem ülkesiyiz herkes villa yapamıyor' diyerek tepki gösterdi.

HOBİ BAHÇELERİNE CEZA YAĞMURU

Tarım arazilerinin korunmasına yönelik denetimler Türkiye genelinde artmaya başladı. Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda kabul edilen yeni düzenleme ile beraber kamuoyunda “hobi bahçesi” olarak bilinen izinsiz yapılaşmalara ağır yaptırımlar geliyor.

Türkiye genelinde 11 binden fazla izinsiz kullanım tespit edilirken Ankara'da ise 1.500 – 1.700 arası kaçak yapı tespit edildi. Yapılan denetimler ve ihbarlar sonucunda toplamda yaklaşık 4 milyar TL idari para cezası uygulandı

1-Hobi bahçelerini cezalandirip yasaklamak yerine denetleyip düzenlemek ve teşvik etmek gerek.

2-Emekliyi kahve yerine bahçe işine yöneltecek, rehabilite projeleri bunlar.

3-Deprem ülkesiyiz, herkes villa yapamıyor.

Konteynerde hayatı idame ettirebilir biraz.

Yasaklama, denetle!