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Ekonomi Ünlü yazardan dikkat çeken iddia: Yeni yıl o seviyeleri getirebilir
Ekonomi

Ünlü yazardan dikkat çeken iddia: Yeni yıl o seviyeleri getirebilir

Altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları düşecek mi? gibi soruların yanıtları vatandaşlar tarafından aranırken, Fxempire yazarı Mark Mead Baillie altın fiyatları ile değerlendirmeler yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 23:30:00 -
Ünlü yazardan dikkat çeken iddia: Yeni yıl o seviyeleri getirebilir

Vatandaşlar Altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi? gibi sorularına yanıt ararken Fxempire yazarı Mark Mead Baillie, altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Kriptokoin'in haberine göre; değerli metalin gerçekten çok iyi bir sene geçirdiğini kaydeden Baillie, 1883 dolar seviyesinde haftayı kapatırken, 2020’de son dört işlem günü kaldığını belirtti.

Yeni yılın belki de 1900 dolar ve üstü seviyelerini getirebileceğini söyleyen Baillie, 9 Kasım’dan beri en yüksek seviye olarak altın fiyatlarının en çok 1912 dolar seviyesini gördüğünü ifade etti.

"Bir hafta öncesinde olduğu gibi değerli metal fiyatı 1912 dolar fiyat seviyesini geçmeye çalıştı ancak şimdi karşımızda bir Brexit anlaşmasının verdiği olumu hava var. Bu nedenle yatırımcılar bir miktar düşüş beklentisine girmiş olabilir." diyen Baillie, şunları kaydetti:

"Altın fiyatı S&P500 ile pozitif bir korelasyon içerisinde bulunuyor. Değerli metal fiyatı bu noktada hisse sentlerini takip ediyor gibi görünüyor. Ancak burada hisse senetlerinin fiyatları artarken ekonomik görünümün olumsuz olduğuna da işaret edelim.

Aralık ayı Tüketici Güveni okumasında önemli bir düşüş söz konusu. Kasım ayında kişisel gelirlerin önemli ölçüde daralması gerçeği ile de karşı karşıyayız. Bu durum aynı zamanda kişisel harcamaların da düştüğü anlamına geliyor.

Federal Rezerv ve hükümeti teşvik trenine gelince, dolar değer kaybedeceği için bu durum Altın fiyatının işine yarayacaktır. O yüzden kısa vadede yükseliş beklentilerinin olması makul bir durum ortaya koyuyor."

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