0553 313 94 23

Ünlü yazar Paulo Coelho, Fransa’dan özür diledi

Brezilyalılar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşiyle dalga geçen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro adına özür dilemeye devam ediyor.

27 Ağustos 2019 Salı 16:38
Ünlü yazar Paulo Coelho, Fransa’dan özür diledi

Brezilyalılar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşiyle dalga geçen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro adına özür dilemeye devam ediyor. Dünyaca ünlü ‘Simyacı’ kitabının Brezilyalı yazarı Paulo Coelho, özür videosu yayınladı.


Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun sosyal medya hesabı üzerinden Fransa Cumhurbaşkanının eşi Brigitte Macron’la alay etmesi üzerine iki ülke arasında gerginlik yaşanırken Brezilyalılar, devlet başkanları adına özür dilemeye devam ediyor. Başta çok sevilen ‘simyacı’ olmak üzere dünyaca ünlü kitapların Brezilyalı yazarı Paulo Coelho da, sosyal medyadan paylaştığı bir video aracılığıyla Fransız halkından özür dileyen isimler arasında yer aldı. Jair Bolsonaro’nun Amazon’daki yangın krizi sırasında sarf ettiği hakaretler ve diplomatik olmayan sözleri için özür dileyen Brezilyalı yazar Paulo Coelho, "Özür dilerim, binlerce kez özür dilerim" dedi.


Coelho, Fransızca olarak paylaştığı videoya “Bu, Bolsonaro’nun Fransa, Fransa Cumhurbaşkanı ve onun eşi ile ilgili histerisi sonucu çıkan kriz nedeniyle Fransız dostlarımdan özür dilemek için çektiğim bir video. Brezilya’da, aynı gecenin geçtiği gibi geçecek karanlık bir dönemdeyiz ve ben size özürlerimi sunuyorum” ifadeleriyle başladı. Brezilya yönetiminin son zamanlardaki davranışlarını eleştiren ünlü yazar, “Amazonlar yanmaya devam ederken sorumluluk almaktan kaçınmak için hiçbir argümanları yok, inkar edemezler ve kimseye hakaret edemezler” dedi.



“Affet Brigitte”


Amazon yangınları ile ilgili tansiyonun yükseldiği sırada Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’nun Fransız mevkidaşının eşi Brigitte Macron’a yönelik hakaretleri, iki ülke arasında en büyük diplomatik krizlerden birine neden olmuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise dün cevap niteliğindeki açıklamasında “Brezilya halkının en kısa zamanda mevkisine uygun davranan bir devlet liderine kavuşmasını umuyorum” demişti.


Çok sayıda Brezilyalı, krizin patlak vermesinin ardından sosyal medya hesapları üzerinden Bolsonaro’ya tepki gösterdi ve “Affet Brigitte” etiketiyle Brigitte Macron’dan özür diledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 16:38
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "THK'nin birçok usulsüzlüğü saptandı"
    1. "THK'nin birçok usulsüzlüğü saptandı"
    2. TCSG/DOST Arama Kurtarma Gemisi..
    3. Bayburt Üniversitesi akademik ve idari..
    4. İstanbul'da okul servisi ücreti belli..
    5. Standard Profil İş Sağlığı Güvenliği..
    6. Açık öğretim lisesinden tasdikname..
    7. Kars'ta bulunan yaralı kerkenez tedavi..
    8. İstanbul'da pompalı tüfekli kavga!..
    9. CÜSK 4. Grup’ta mücadele edecek
    10. BMGK yarın Irak gündemi ile toplanacak
    11. Duruş bozukluğu depresyona neden oluyor
    12. Kadına şiddet bu defa kadından geldi
    13. Olcay Orak, Elazığ ekibiyle anlaştı
    14. Türkiye ve Azerbaycan hava..
    15. (Özel haber) Ahmet Kavalcı: “Şu anda..
    16. Yeni seçim 2020'de! Mazbatası iptal..
    17. Ahlatcı vatandaşlarla bir araya geldi
    18. Felç olmamak için kırtasiye malzemesi..
    19. Vestel Venüs Sultanlar Ligi ve Efeler..
    20. Ampute futbolda fikstür çekildi
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’