Ünlü yatırımcı Faber: Türk varlıklarına yatırım yapma zamanı

1946 doğumlu, İsviçreli yatırım danışmanı ve girişimci Marc Faber, krizleri tahmin ettiği için 'Doktor Kıyamet' olarak da tanınıyor. İş dünyasının yakından takip ettiği ünlü yatırımcı ve analist Faber, dünyanın dört bir tarafında düzenlenen konferanslara konuşmacı olarak katılıyor.

1973'ten bu yana Hong Kong'ta yaşayan Faber, 1990'da yatırım danışmanlığı ve fon yönetim şirketi Marc Faber Limited'ı kurdu.