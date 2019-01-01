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Ünlü yağlı güreş pehlivanı feci şekilde öldü

Ünlü yağlı güreş pehlivanı Mahsuni Sevimli, inşaattan asansör boşluğuna düşerek feci şekilde can verdi.

01 Ocak 2019 Salı 15:05
Ünlü yağlı güreş pehlivanı feci şekilde öldü

Yağlı güreş meydanlarının tanınan ve sevilen pehlivanlarından Mahsuni Sevimli (45) geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybetti.

Aynı zamanda müteahhitlik ve inşaat ustalığı yapan Sevimli, dün İstanbul’da yaptığı bir inşaatta, yaklaşık 13 metreden asansör boşluğuna düştü. Hemen hastaneye kaldırılan Sevimli, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Sevimli’nin cenazesi bugün (1 Ocak 2019) saat 15.00’te Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Cem Evi’nden kaldırılacak.

Aslen Amasyalı olan, yağlı güreşlerde küçük orta küçük boyda başarılar elde eden, çıraklar yetiştiren ve sporculara maddi/manevi destekte bulunan Sevimli’nin vefatı güreş camiasında büyük üzüntüye yol açtı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 15:05
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