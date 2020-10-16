Ünlü uzmandan korkutan İstanbul depremi açıklaması

İstanbul'un Avcılar açıklarında dün 3.2 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, akıllara 1999 büyük Marmara depremini getirdi. Gölcük merkezli Marmara depreminde Avcılar, İstanbul'da en çok zarar gören bölgelerden biri olmuştu. Dün yine Avcılar'da meydana gelen 3.2'lik deprem, beklenen büyük İstanbul depremi yaklaşıyor mu sorusunu gündeme getirdi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depreme ilişkin Sabah'a değerlendirmelerde bulundu. Ersoy'un açıklamaları şu şekilde:

"Beklenen İstanbul depremi için süre yaklaşıyor. Yalova ve Kumburgaz arasında kalan Kuzey Anadolu fay hattı arasında bekleniyor bu deprem. Ve son olan 3.2'lik deprem bu bölgenin suskun ama sesiz olmadığını gösterdi. Bu bölgede olan her küçük deprem kaygılandırıyor. Bu deprem öncü mü yoksa bunun ardından büyük deprem gelir mi bilmiyoruz. 3.2 büyüklüğündeki bu deprem, bu bölgenin yani bir ucu Kumburgaz, bir ucu Yalova'da olan Kuzey Anadolu fay hattının ne kadar aktif olduğunu gösteriyor. Bu fay suskun ama sessiz değil, onu gördük. Bu depreme uyarıcı bir deprem olarak bakmayılız. Kentsel dönüşüme , binaların yapılarına dikkat etmemiz gerekiyor. Kuzey Andolu fay hattının doğu ucunda 1999 yılında büyük Marmara depremi oldu. Kuzey Anodolu fayı üzerinde 1912 de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aradaki bölge boş. Sismik boşluklar var orada. Mutlaka o boşluklar dolacaktır. Bu da bize büyük deprem için gittikçe sürenin yaklaştığını gösteriyor. Ama bilim insanı olarak şu zaman olacak dememiz mümkün değil."