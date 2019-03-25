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Ünlü Türk müziği sanatçısı Atilla Mayda hayatını kaybetti

Türk müziğinin önemli isimlerinden emekli TRT Sanatçısı Atilla Mayda'nın, hayatını kaybettiği öğrenildi.

25 Mart 2019 Pazartesi 14:34
Ünlü Türk müziği sanatçısı Atilla Mayda hayatını kaybetti

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, ünlü ritm saz sanatçısı Atilla Mayda’nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

80’li yıllarda tüm Türkiye’de isim yapan TRT’nin usta ritm saz sanatçısı Atilla Mayda hayatını kaybetti. Acı haberi Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, “Ve Atilla Mayda da aramızdan ayrıldı!” başlıklı bir yazı yazarak duyurdu.

“Ve Atilla Mayda, Haydaaa Atilla Mayda olarak tanınıyordu!

Cenaze bilgilerini de paylaşan Onur Akay, “Küçüklük yıllarımda aynı apartmanda oturduğumuz ve komşumuz olan usta ritm saz sanatçısı Atilla Mayda’yı kaybettik. 80’li yıllarda ‘Ve Atilla Mayda’ ve ‘Haydaaa Atilla Mayda’ replikleri ile tüm Türkiye’nin tanıdığı bir isim olmuş, ismi dönemin komedyenlerinin repliklerinde ve halkın dilinde şaşırma ifadesi olarak dolaşıyordu. Mayda, Ankara Karşıyaka Mezarlığı Camii’nden bugün, 25 Mart 2019 Pazartesi günü ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Ankara Karşıyaka Mezarlığı’ndan defnedilecek. Mekanı cennet olsun inşallah.” ifadelerini kullandı. TRT’den emekli olan sanatçı yıllarca efsane isimlere sazı ile eşlik etti.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 14:34
  1. Ankara
  2. Atilla Mayda
  3. vefat

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