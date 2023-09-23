Ünlü teknoloji devi hatası karşısında şaşkın! Görenler inanamadı: Galaxy FE ürünü 4 Ekim’de damga vuracak, geliyor

Geçtiğimiz yıllarda tanıttığı Galaxy S20 FE ile orta üst seviye pazarında bir başarı yakalayan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, daha sonraki yıllarda birçok FE model ürün tanıttı.

Samsung sitesinde hata: Galaxy FE ailesi tüm ürünleriyle ortaya çıktı

Bu ürünlerin Galaxy S20 FE kadar başarılı olmamasından dolayı firma, FE serisine bir süre ara vermişti ancak iddialar, yakında birçok Galaxy FE ürünü ile karşılaşacağımızı belirtiyor. Sızıntıların gittikçe arttığı bu günlerde Samsung, yanlışlıkla Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE ve Galaxy Buds FE ürünlerini doğruladı.

Galaxy FE ailesi 4 Ekim’de tanıtılabilir

Samsung, Arjantin web sitesine yanlışlıkla Galaxy FE ailesini doğrulayan bir fotoğraf yükledi. Basın görseli olarak kullanılması beklenen bu görsel; Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE ve Galaxy Buds FE ürünlerini gözler önüne seriyor. Ayrıca görselde görünen cihazlardan birinin 4 Ekim tarihine sahip olması, cihazların bu tarihte tanıtılabileceğine işaret ediyor.

Samsung Arjantin daha sonra bu görseli kaldırsa da yeni Galaxy FE ailesi resmen doğrulanmış oldu. Uygun fiyata ve üst seviye özelliklere sahip olması beklenen bu cihazlar, Samsung ekosistemine giriş yapmak isteyen kullanıcılar için oldukça ilgi çekici olacak. donanimhaber'e göre: Bu ailenin en beklenen ürünü olan Galaxy S23 FE ise muhtemelen Pixel 8 ile yarışacak ve fiyat-performans kategorisinde dikkat çeken bir ürün olacak. Cihazların önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor.