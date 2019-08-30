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Ünlü teknik direktörün kızı hayatını kaybetti

İspanyol teknik adam Luis Enrique, kanser tedavisi gören 9 yaşındaki kızının hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

30 Ağustos 2019 Cuma 13:07
Ünlü teknik direktörün kızı hayatını kaybetti

İspanyol teknik direktör Luis Enrique, kemik kanseri teşhisiyle 5 aydır tedavi gören 9 yaşındaki kızının öldüğünü duyurdu.

Luis Enrique, Twitter hesabından ailesi adına yaptığı açıklamada, Xana adlı 9 yaşındaki kızının 5 aydır mücadele ettiği kemik kanserine yenik düşerek hayatını kaybettiğini bildirdi.

Enrique kızına atfen, "Seni çok özleyeceğiz ama gelecekte buluşacağımız umuduyla hayatımızın her gününde seni hatırlayacağız. Ailemize öncülük eden yıldızımız olacaksın." ifadelerini kullandı.

Enrique ailesi ayrıca, kızlarının hastalığı dolayısıyla yanlarında olan, destek veren ve hastanede ilgilenen herkese teşekkür etti.

İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne 9 Temmuz 2018'de getirilen Enrique, ailevi sorunların ortaya çıkmasıyla Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda 26 Mart'ta oynanan Malta-İspanya maçında takımın başında olamamış, milli takım kampını terk ederek Barcelona'ya dönmüştü.

Luis Enrique'nin görevinin başında olamayacağını açıklaması üzerine de, yardımcısı Roberto Moreno 19 Haziran'da resmi olarak İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilmişti.

Luis Enrique'nin ailevi sebep olarak açıklanan kızının hastalığıyla ilgili sorunu bu zamana kadar saklı tutulmuş, İspanyol medyası da buna saygı göstermişti.

 

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 13:07
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