Ünlü tarihçi Kemal Karpat, üniversite mütevelli heyeti üyesi oldu

İstanbul Şehir Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre Karpat, üniversitenin mütevelli heyetine atandı.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Karpat, 2011 yılında koleksiyonunu İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi’ne bağışlamıştı.

Osmanlı ve Türkiye tarihini en iyi bilen tarihçilerden olan Prof. Dr. Karpat, 2011 yılında 4 binden fazla kitap, dergi ve notlarından oluşan koleksiyonunu üniversitenin kütüphanesine bağışlamıştı.

Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü’nden (1947) alan Kemal Karpat, yüksek lisansını Washington Üniversitesi Siyasi Bilimler, doktorasını ise New York Üniversitesi Siyasal ve Sosyal Bilimler (1957) programlarında tamamladı. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi’ndeki görevinin ardından Montana State, New York, Princeton, Bilkent, Ortadoğu Teknik, Ankara, Harvard, John Hopkins, Colombia üniversiteleri ve Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales gibi eğitim kurumlarında öğretim üyeliği ve yöneticilik yaptı.

Wisconsin Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Bölüm Başkanlığı’nı ve The Turkish Studies Association ile Türk Araştırmaları Kurumu’nun direktörlüklerini yürüten Karpat, Orta Asya Çalışmaları Derneği’nin kurucu başkanlığından sonra Wisconsin Üniversitesi Orta Asya Çalışmaları Programı'nın da koordinatörlüğünü yaptı.

Karpat'ın tarih alanında çok sayıda makale ve kitabı bulunuyor.