Ünlü suç örgütü çökertildi: 287 kişi hakkında kritik karar

Adana merkezli 8 ilde Bayğaralar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Adana merkezli 8 ilde Bayğaralar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 287 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve Adana Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Mala zarar verme', '6136 SKM' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarını işledikleri tespit edilen 287 şüphelinin kimliği belirlendi. Bu tespitler üzerine geçen ekipler, 13 Nisan'da Adana merkezli İstanbul, İzmir, Konya, Antalya, Mersin, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 287 şüpheli gözaltına alındı.

 

Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 el bombası, 4 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2'si otomatik 18 tabanca ve 25 şarjör, 2 av tüfeği, 1128 fişek ve mermi, 39 bin 733 uyuşturucu hap, 72,5 gram esrar, 45 bin avro ve 33 bin 735 lira ele geçirildi. Şüphelilerin suçtan elde edildiği değerlendirilen 50 milyon lira değerindeki 2 iş yeri ve 5 aracına da el konuldu.

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 287 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da operasyon: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Gündem

İstanbul'da operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Fetö'nün 'muavenet' ağı çökertildi: 9 ilde operasyon, 43 gözaltı
Fetö'nün 'muavenet' ağı çökertildi: 9 ilde operasyon, 43 gözaltı

Gündem

Fetö'nün 'muavenet' ağı çökertildi: 9 ilde operasyon, 43 gözaltı

Vurgun şebekesine 14 ilde dev tırpan! Sahte site kurup milyonları böyle çarptılar: Operasyonda gözaltı sayısı katlanıyor!
Vurgun şebekesine 14 ilde dev tırpan! Sahte site kurup milyonları böyle çarptılar: Operasyonda gözaltı sayısı katlanıyor!

Yerel

Vurgun şebekesine 14 ilde dev tırpan! Sahte site kurup milyonları böyle çarptılar: Operasyonda gözaltı sayısı katlanıyor!

İranlı vekil, yapılan operasyonu anlattı! ABD’nin uranyumu çalma fiyaskosu
İranlı vekil, yapılan operasyonu anlattı! ABD’nin uranyumu çalma fiyaskosu

Gündem

İranlı vekil, yapılan operasyonu anlattı! ABD’nin uranyumu çalma fiyaskosu

