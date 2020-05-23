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Dünya

Ünlü stratejist Libya konusunda uyardı: İki ülke anlaşma yaptı! SİHA'lar hazır olsun

Yazar ve stratejist Murat Akan, Libya'daki son gelişmelere ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Akan, ABD ve BAE arasında yapılan silah anlaşmasına dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 15:25:00 - 2020-05-23 15:38:19
Ünlü stratejist Libya konusunda uyardı: İki ülke anlaşma yaptı! SİHA'lar hazır olsun

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti, darbeci Hafter ve çetesine darbe indirmeyi sürdürüyor. Bölgede Hafter'in sonu yaklaşırken bazı ülkeler ateşkes çağrısı yapmaya başladı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan stratejist Murat Akan, SİHA'ların hazır olması gerektiğini vurguladı.

Murat Akan, Ortadoğu'yu karıştıran BAE'nin yeni silahlar aldığına dikkat çekerek "ABD, BAE'ye silah satışını onayladı. Ancak BAE, ABD silahlarını başka ülkeye transfer etmeyeceğine dair sözde garanti vermiş. Külliyen yalan. İzleyin, görün. Rusya'dan alınan silahlar gibi, bunlar da Hafter çetesine verilecek. Şimdiden SİHA'lar hazır olsun..." dedi.

"Dikkat edin"

Türkiye'nin üçüncü güç olmaması için kirli hamleler yapıldığını söyleyen Akan, "Dikkat edin. Libya’da; AB ülkeleriyle Rusya birlikte hareket etmektedir. ABD ve İngiltere “tarafsız” gibi görünse de, el altından Hafter’e destek veriyor. Demek istediğim şu: Sözde “düşman” gözüken devletler; Türkiye’nin 3. güç olarak ortaya çıkmaması için ittifak yapıyor!" dedi.

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