Ünlü şarkıların az bilinen yüzü: Ali Tekintüre

İSTANBUL (AA) - Zeki Müren, Emel Sayın, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay ve Bülent Ersoy'un da aralarında bulunduğu birçok ünlü ismin şarkılarını yorumladığı Ali Tekintüre'nin vefatının üzerinden 3 yıl geçti.

"Tanrım Beni Baştan Yarat", "Hangimiz Sevmedik", "Baharı Bekleyen Kumrular Gibi", "Senden Vazgeçmem" ve "Seni Yakacaklar" gibi unutulmaz şarkılara sözleriyle hayat veren, şarkıcı, söz yazarı ve şair Tekintüre, 1953'te Adıyaman'ın Besni ilçesinde dünyaya geldi.

Başarılı söz yazarı Tekintüre, genç yaşta İstanbul'a geldi. Vatani görevini yaparken yazdığı "Tanrım Beni Baştan Yarat" şiiri, Muzaffer Özpınar tarafından bestelendi. Eseri, Emel Sayın'ın okumasıyla Ali Tekintüre de tanınmaya başladı. Sanatçının kaleme aldığı "Dilek Taşı" adlı eser ise 1978'de, aynı isimli sinema filmi için kullanıldı. Şarkı, Gülden Karaböcek'in ününe ün kattı.

- "Anlattıklarım benim hayatım değildir de hissettiklerimdir"

Verdiği bir röportajda, İstanbul'a gelmesinin ardından yaşadıklarını anlatan Tekin Türe, şu bilgileri vermişti:

"Benim hayatım mütevazı bir hayat, Türkiye'de herhangi bir insanın yaşadığı gibi. Yokluktan gelip babası vefat etmiş bir insanın hayat mücadelesi... Çoğu kimse zanneder ki ben üniversite okudum. İlkokulu bitirdim ve bırakmak zorunda kaldım. Babam vefat ettikten sonra sekiz kardeş İstanbul'a geldik. Çok zor zamanlardan geçtik, herkes gibi. Benim anlattıklarım benim hayatım değildir de hissettiklerimdir. İnsanlardan hiç kopmadım çünkü...

Bijuteriyle başladım. Kuyumcu yaldızcılığı yaptım ama hep yazdım. Bir süre sonra da sadece bu yöne gelmek için bıraktım. Asgari ücretle çalışmayı göze alarak Türküola firmasında yıllar yılı çalıştım. Sanatçılarla ilgili resim çekimlerine kadar her işle uğraştım, sırf bu işin içinde olayım diye. Şarkılarımı vermenin yanı sıra bu işin emekçiliğini de yaptım. 13-14 sene sigortamı dışarıdan ödeyerek emekli oldum. Keşke birçok arkadaşım da bunu yapabilip o mağduriyeti çekmeseydi. Hala sigortası olmayan arkadaşlarım var. Bizim de elimizden fazla bir şey gelmiyor. Öyle birikimi olan insan da değilim. Şarkılarım biraz daha fazla olduğu için geçimimi sağlayabilen bir insanım. Arkadaşlarımı gördükçe üzülüyorum. Onların hakları birilerinin cebinde yani."

- 1500 şarkı ve şiir kaleme aldı

Sanatçının kaleme aldığı ve Gülden Karaböcek'in yorumladığı "Sürünüyorum" şarkısı, futbol karşılaşmalarında sık sık, binlerce futbolsever tarafından yorumlandı.

Erol Günaydın, Münir Özkul ve Ali Şen'in başrollerini paylaştığı, 1985 yapımı "Duyar mısın Feryadımı?" filminde aynı isimli şarkısı yer alan Tekintüre'nin, "Gitme" adlı eseri ise 1987'nin en meşhur parçalarından biri oldu. Sanatçının 1500 kadar eseri, kaset ve CD'lerde ünlü isimler tarafından yorumlandı.

Ayrıca 10 şiir kaseti de bulunan sanatçı, kanser tedavisi sürerken, 15 Aralık 2017'de 64 yaşındayken vefat etti.

İstanbul'da yaşama veda eden Tekintüre'nin cenazesi Şakirin Camisi'nde kılınan namazın ardından, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

- Albümleri ve şarkıları

Sanatçının ünlü isimler tarafında yorumlanan ve unutulmayan şarkılarından bazıları şöyle:

"Tanrım Beni Baştan Yarat", "Kadehi Şişeyi Kırarım", "Gidecek Bir Gün", "Dilek Taşı", "Sürünüyorum", "Kırılsın Ellerim", "Duyar mısın Feryadımı", "Baharı Bekleyen Kumrular Gibi", "Senden Vazgeçmem", "Evlat", "Beklemek İbadet Kalmak Zulümdür", "Acı Gerçekler", "Seni Yakacaklar", "Canım Dediklerim", "Benim İçin Üzülme", "Tövbe Ettim", "Bir Kadın Tanıdım", "Hangimiz Sevmedik", "Gitme", "Sen Beni Ömrünce Unutamazsın", "Engel Çıktı Aramıza", "Gidecek Bir Gün" (Aldanma Çocuksu Mahzun Yüzüne), "Şarkılar Senin İçin"

Albümleri ise şunlar:

"Benim Güzel Şarkılarım", "Benim İçin Üzülme", "Arabeskçi", "Çağırma Beni", "Hangimiz Sevmedik", Sevenlere", "Şarkılar Ağlıyor", "Şiir ve Müzik", "Canım Dediklerim", "Üzülme"