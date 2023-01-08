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Gündem Ünlü şarkıcıdan Erdoğan'a sürpriz! "Allah sizi başımızdan eksik etmesin" dedi
Gündem

Ünlü şarkıcıdan Erdoğan'a sürpriz! "Allah sizi başımızdan eksik etmesin" dedi

81 ilden üniversiteliler İstanbul'da Volkswagen Arena'da buluştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da “ÜniAK FEST” programında üniversite öğrencilere hitap etti. Programın sonunda gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu ile sürpriz yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 16:22:00 -
Ünlü şarkıcıdan Erdoğan'a sürpriz! "Allah sizi başımızdan eksik etmesin" dedi

81 ilden üniversiteliler İstanbul'da Volkswagen Arena'da buluştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da “ÜniAK FEST” programında üniversite öğrencilere hitap etti. 

Programda şarkıcı Sinan Akçıl ve Ferah Zeydan, düet şarkıları 'Şarttır'ı seslendirdi.

Programın sonunda gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu ile sürpriz yaptı. Kurtoğlu, "Duyanlara Duymayanlara" şarkısını seslendirdi. Kurtoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Allah sizi başımızdan eksik etmesin" dedi. 

 

 

 

 

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