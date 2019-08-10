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Ünlü Sanatçı Baha’ya Buharkent’te incir dopingi

Aydın’ın Buharkent ilçesinde bu yıl 15.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:22
Ünlü Sanatçı Baha’ya Buharkent’te incir dopingi

Aydın’ın Buharkent ilçesinde bu yıl 15.’si düzenlenen Buharkent Belediyesi Kültür ve Sanat Şenliği, Taze İncir Festivali büyük coşkuya sahne olmaya devam ediyor. Festival bünyesinde yapılan açılışlar, çeşitli yarışmalar, panayır ve diğer etkinliklerin yanı sıra en büyük beğeniyi alan halk konserleri ise yoğun katılımlarla sürüyor.


Önceki gün başlayan ve dolu dolu geçen festivalin ikinci gününde sahne alan ünlü sanatçı Baha, gece geç saatlere kadar Buharkentlilerin yanı sıra çevre illerden ve yurt dışından gelen binlerce sevenini birbirinden güzel eserleri ile mest etti. İzleyicinin kalbinde taht kuran ünlü sanatçı Baha, gece boyunca hayranlarının da isteklerini kırmayarak parçalarını hayranlarıyla birlikte söyledi.


Konser öncesi Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol’u makamında ziyaret eden sanatçıya çeşitli ikramlarda bulunuldu. Gün içerisinde yapılan ve taze incirden üretilen tatlıların yarıştığı programda ikinciliği elde eden Nazillili girişimci Nilgün Şahin Özkurt, ünlü sanatçı Baha’ya yarışmada ikinciliği elde ettiği incir tatlısı ile birlikte meşhur kozalak reçeli ve taze incir pestili hediye etti. Özkurt, “Sizin en büyük hayranlarınızdan biriyim. Ses sanatçılarının en önem verdiği şey sağlıkları ve seslerinin korunması. Bunların bilinciyle özellikle taze incirin doping etkisi ve kozalak reçelinin üst solunum yollarına olan faydaları nedeniyle böyle bir şey düşündüm. Hem sizlerle tanışmama hem de ellerimle hazırlamış olduğum şifa deposu ürünlerimi sizlere sunmamı sağlayan Belediye Başkanımız Mehmet Erol’a çok teşekkür ediyorum” dedi.


Başkan Erol’un ikram ettiği taze incirden tadan ünlü sanatçı Baha Başkan Mehmet Erol’a teşekkür ederek, “Biz bu inciri yedikten sonra aldığımız enerjiyle herhalde 5 saat falan sahnede kalırız. Öncelikle Allah hepimize sağlık ve sıhhat versin. Bizlerin sizin gibi bilinçli, sıcak ve samimi insanlara ihtiyaç var. Biz de kendi mesleğimizi icra ederken iyi bireyler ve örnek insanlar olmaya çalışıyoruz" dedi.


Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Sanatçı Baha’ya ziyaretinden dolayı teşekkür ederek taze incir ikramında bulundu. Taze inci ve tanıtımına verdikleri önemden de söz eden Başkan Erol, sanatçıya taze inciri ile ilgili sosyal medya sayfasından tanıtma konusunda destek beklediğini ifade etti. Başkan Erol, “Bizim için en önemli ekonomik değerimiz olan taze incirimizi tanıtmak. Sizler gibi değerli sanatçıların da desteğiyle festivallerimizde bunu yapmaya çalışıyoruz ve tanıtım için desteklerinizi bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:22
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