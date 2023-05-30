  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ersan Şen'den Sözcü TV'ye tepki: Sen neden bahsediyorsun İsmail! Kapatın programı

Libya'da 23 DAEŞ'li terörist hakkında flaş karar

Uçakta slogan atan muhaliflere bakan Nebati'den cevap

Kabine hazırlığı öncesi önemli gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Şimşek'le görüştü

Rusya tatil piyasası! Mısır, BAE fiyatları zirvede: Ruslar tatil planı yapıyorlar! Türkiye'ye milyar dolarlık kaynak

Hilmi Daşdemir: İmamoğlu da olsa Yavaş da olsa kaybederdi

İbrahim Kalın'dan flaş açıklama! "İlk defa şahit oluyorum" diyerek duyurdu

Biri Gültekin Uysal'a gerçeği açıklasın! Seçimleri Klılıçdaroğlu'nun kazandığına inanıyor

Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na Sözcü TV'de çok kırıcı sözler! 'Artık torunlarınıza vakit ayırın'

İstanbul'da kaç kişi sandığa gitmedi? Sayısı belli oldu
Gündem Ünlü şair vefat etti
Gündem

Ünlü şair vefat etti

Yeniakit Publisher
2023-05-30 10:13:00 -
Ünlü şair vefat etti

Ünlü şair Cengiz Numanoğlu'ndan gelen acı haber sevenlerini yasa boğdu. Numanoğlu, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Cengiz Numanoğlu, Bursa Fatih Sultan Mehmet Camii'nde ikindi ezanına müteakiben son yolculuğuna uğurlanacak.

Antalyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Derneğimizin kurucu üyelerinden, güzel şiirleri ile gönülde taht kuran Cengiz Numanoğlu, vefat etmiştir. Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23