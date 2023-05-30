Ünlü şair vefat etti
Ünlü şair Cengiz Numanoğlu'ndan gelen acı haber sevenlerini yasa boğdu. Numanoğlu, 82 yaşında hayatını kaybetti.
Cengiz Numanoğlu, Bursa Fatih Sultan Mehmet Camii'nde ikindi ezanına müteakiben son yolculuğuna uğurlanacak.
Antalyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Derneğimizin kurucu üyelerinden, güzel şiirleri ile gönülde taht kuran Cengiz Numanoğlu, vefat etmiştir. Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.