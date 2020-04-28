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Dünya

Ünlü oyuncudan 1 kg un yardımı! Gelenler gözlerine inanamadı

Dünyaca ünlü Hint aktör Aamir Khan, ihtiyacı olan herkese 1 kg un dağıtacağını açıkladı. 1 kg unu az bulan kişiler yardıma tenezül etmezken asıl ihtiyaç sahipleri yardım için gittiklerinde onları büyük bir sürpriz bekliyordu.

2020-04-28 03:36:00 -
Ünlü oyuncudan 1 kg un yardımı! Gelenler gözlerine inanamadı

Büyük bir hayran kitlesine sahip Bollywood'un dünyaca ünlü yıldızı Aamir Khan yine adından uzun bir süre söz ettirecek yardıma imza attığı belirtildi. Dünya gündemine oturan haber bir Tiktok videosuyla yayıldı ve konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Söz konusu haber Hindistan merkezli News18 adlı haber sitesinde de yayınlandı.

Un içinden para çıktı

Bollywood'un dünyaca tanınan yıldızı Aamir Khan çok alışılmadık bir bağışta bulundu. Aamir Khan kişi başı 1 kg un dağıttı. Sadece 1 kilo un olduğu için pek çok insan unu almaya gelmediği öğrenildi. Bu yardımı kabul eden herkes 15.000 rupi unlu paketlerinde buldu. Çünkü gerçekten ihtiyacı olan 1 kilo dahi olsa o unu alacaktı.

Bu yardımı kabul eden herkes 15.000 rupi'yi un paketlerinde buldu. Sosyal medyada "Yani gerçekten ihtiyaç duyanlar para aldı " diye paylaşımlar yapıldı. 15000 rupi 1375 Türk Lirası ediyor.

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