  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Anayasa Mahkemesi'nden ek MTV kararı

"20 Eylül'de yerin altından fışkıracak" sözleriyle ses getiren Haluk Özdil'den şok itiraf: Beni kimse susturmadı ama...

İsimleri farklı zihniyetleri aynı! Ne demiştik “Ha Kemal ha Özgür”

İşin içinde yine CHP var! Başörtüsü karşıtı müdür hakkında karar

CHP'nin PM toplantısında 'değişim' kavgası! Kılıçdaroğlu'ndan iç muhalefete azar!

Ünlü otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip satışa çıkardı! Fiyatlar 227 bin liradan başlıyor

Kemal Kılıçdaroğlu’nun planı hazır! Dikkat çeken Meral Akşener detayı: Yerel seçimlerden sonra…

Hemen başladılar hikaye anlatmaya! TTB’den ‘intihar’ istismarı

SGK düğmeye bastı! 4 asgari ücret iade edilecek

2023 Emmy Ödülleri’ne TRT Damgası! Türkiye’nin İlk Uluslararası Emmy Haber Ödülü TRT’nin!
Medya Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın kafesinde silahlı saldırı
Medya

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın kafesinde silahlı saldırı

Yeniakit Publisher
2023-09-28 15:44:00 -
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın kafesinde silahlı saldırı

Beyoğlu'nda ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın işlettiği kafede silahlı kavga çıktı. Olayda 3 kişi yaralandı. Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Beyoğlu'nun Cihangir semtinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kılıçali Paşa Mahallesi Defterdar Sokak'ta bulunan, yönetmen ve oyuncu Ufuk Bayraktar'ın işlettiği kafeye gelen Ali Y. (36), Ayhan Y. (47) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Y, silahla Ayhan Y'ye ateş etti.

Açılan ateş sonucu Ayhan Y. ile kafede oturan müşterilerden Sabriye B. (30) ile Fahri T. (55) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, kafenin bulunduğu sokağı trafiğe kapatıp incelemelerde bulundu.

Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sosyetede 'Yüzüne tükürme' modası! Şeyma Subaşı özentilerine ibret olsun
Sosyetede 'Yüzüne tükürme' modası! Şeyma Subaşı özentilerine ibret olsun

Medya

Sosyetede 'Yüzüne tükürme' modası! Şeyma Subaşı özentilerine ibret olsun

Melek Davarcı nişanlandı
Melek Davarcı nişanlandı

Medya

Melek Davarcı nişanlandı

Parkta ölü bulundu
Parkta ölü bulundu

Medya

Parkta ölü bulundu

Oyuncu Goncagül Sunar, 'Ne acımasız düzen' diyerek meslektaşları Seda Fettahoğlu ve Merve Kayaalp'in ölümüne isyan etti
Oyuncu Goncagül Sunar, 'Ne acımasız düzen' diyerek meslektaşları Seda Fettahoğlu ve Merve Kayaalp'in ölümüne isyan etti

Aktüel

Oyuncu Goncagül Sunar, 'Ne acımasız düzen' diyerek meslektaşları Seda Fettahoğlu ve Merve Kayaalp'in ölümüne isyan etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23