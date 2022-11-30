Ünlü oyuncu Deniz Hamzaoğlu ile ilgili o gerçek herkesi şoke etti
Karadayı, Tatlı Küçük Yalancılar, Cingöz Recai, Halka, Bayi Toplantısı, Aramızda Kalsın, Kırmızı Oda, Fatma ve Kuruluş Osman gibi yapımlarda rol alan oyuncu Deniz Hamzaoğlu, meğer Yeşilçam'ın usta ismi Hayati Hamzaoğlu'nun oğluymuş.
Karadayı, Tatlı Küçük Yalancılar, Cingöz Recai, Halka, Bayi Toplantısı, Aramızda Kalsın, Kırmızı Oda, Fatma ve Kuruluş Osman gibi yapımlarda rol alan oyuncu Deniz Hamzaoğlu, meğer Yeşilçam'ın usta ismi Hayati Hamzaoğlu'nun oğluymuş.
Babasının izinden giderek sanata yönelen Deniz Hamzaoğlu, Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim aldı. Yüksek lisansını ise rejisörlük üzerine yaptı.
Şimdilerde 43 yaşında olan Hamzaoğlu, oyunculuk kariyerine hız kesmeden devam ediyor.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hayati Hamzaoğlu ise 22 yıl önce vefat etmişti.
Trabzonlu oyuncu Hayati Hamzaoğlu Çöl Kartalı, Malkoçoğlu Kurt Bey ve Keşanlı Ali Destanı gibi yapımlarda kamera karşısına geçmişti.
Türk sinemasının sert bakışlı delikanlısı Hayati Hamzaoğlu, en son 1998 yılında Aynalı Tahir filminde rol almıştı. 200'e yakın filmde izleyici karşısına çıkan Hayati Hamzaoğlu, henüz 67 yaşındayken akciğer kanseri nedeniyle hayata gözlerini yummuştu.