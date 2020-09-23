Ünlü mizah dergisinden Kemal Kılıçdaroğlu’nu küplere bindirecek paylaşım
Mizah dergisi Misvak’ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu konu alan karikatürü sosyal medyada ilgi gördü.
Mizah dergisi Misvak çok konuşulacak bir karikatüre imza attı. Sosyal medya kullanıcıları yapılan paylaşımı yorum yağmuruna tuttu.
CHP’lileri kızdıracak karikatür, ‘Kılıçdaroğlu’ başlığıyla sosyal medya mecrası Twitter’da yayıldı.
Karikatürde iskambil kağıdına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çizildi. Misvak tarafından yayınlanan karikatürde Kemal Kılıçdaroğlu’nun resmi üzerinde ‘kartlar gıcır keyfim tıkır’ yorumu yapıldı.
Sosyal medya kullanıcıları karikatüre kahkahalar atarak, ‘2020'de bizi güldüren yegâne varlık! Süper komik bu by kemal. Adam zeka küpü. Eşofmanlı Kılıçdaroğlu hoca, bunu anlattı mikrofonla düdükle oyun kağıtlarıyla anlattı ama dinlemiyoruz’ ifadelerini kullandı.