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Aktüel Ünlü milyarder Tesla’dan taktik çıkışı: Bir sonraki fabrikası için adım attı! İtalya’da olabilir
Aktüel

Ünlü milyarder Tesla’dan taktik çıkışı: Bir sonraki fabrikası için adım attı! İtalya’da olabilir

Yeniakit Publisher
2024-03-02 01:48:00 - 2024-03-02 02:41:29
Ünlü milyarder Tesla’dan taktik çıkışı: Bir sonraki fabrikası için adım attı! İtalya’da olabilir

Tesla, önümüzdeki birkaç yılda üretim kapasitesini artırmayı planlarken yeni fabrikalar için de en uygun yeri arıyor.

Tesla, halihazırda yeni nesil sportif Roadster otomobili üzerinde çalışırken bir yandan da gelecekteki daha uygun fiyatlı otomobili için üretim kapasitesini artırmak istiyor. Son gelen haberler de bu kapasite artırımına dayanıyor. İtalyan bakan Adolfo Urso, yaptığı açıklamada Tesla ile potansiyel bir fabrika için görüşmeler gerçekleştirdiğini açıkladı.

Tesla, İtalya’da fabrika kurabilir

Bakan Adolfo Urso’nun açıklamalarına göre hükümet, Tesla ile aylardır görüşme halinde. Gerçekleştirilen görüşmelerin son derece olumlu geçtiğini söyleyen Urso, aynı zamanda ihtiyatlı olunması gerektiğini de belirtiyor.

İtalya, şu anda elektrifikasyon konusunda geri kalmış olan Stellantis'in hakim olduğu otomobil endüstrisini çeşitlendirmek istiyor. Tesla, bu çeşitlilik için önemli bir hedef konumundayken ülke ayrıca Çinli otomobil üreticilerini de değerlendiriyor. Öte yandan Tesla, halihazırda yeni bir fabrika için karar vermiş değil ve İtalya görünüşe göre şimdilik seçeneklerden birisi konumunda.

Tesla, halihazırda son olarak duyurduğu yeni fabrikası Gigafactory Mexico'yu çoktan ertelemiş durumdayken firmanın 2024 yılı bitmeden yeni bir fabrika için en azından yer duyurusu yapmayı planladığı düşünülüyor. Firma, Avrupa özelinde sadece Almanya’da Gigafactory Berlin tesisinde üretim gerçekleştiriyor. Bu fabrika zaten devasa boyutta olsa da Tesla’nın tesisi daha da genişletmek istediği ancak yerel sakinlerin buna karşı çıktığı biliniyor.

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