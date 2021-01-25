Ünlü milyarder Dalio'dan olay sözler: ABD iç savaşın eşiğinde

ABD'li siyahi Georg Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesinin ardından adeta iç savaş provası yapan ABD'deki bölünmüşlük; Trump taraftarlarının Kongre binasını basması, ve Demokratların Trump'ı susturma girişimleri, pandemi nedeniyle yaşanan mali kriz ve gelir dağılımındaki eşitsizlikle iyiden iyiye derinleşiyor.

Ülkedeki gergin ortamla ilgili açıklamalarda bulunan Bridgewater Associates'in kurucusu milyarder Ray Dalio, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Korkunç bir iç savaşın eşiğinde olduğumuza inanıyorum" ifadesini kullandı.

Dalio açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkeyi bir tür cehenneme dönüştürecek bir iç savaşa girmekle, barış ve refah için birlikte çalışmak üzere durağanlaşmak arasındaki bir dönüm noktasındayız. Ülkemiz hala korkunç bir mali durumda ve korkunç bir şekilde bölünmüş durumda."

Dalio'nun değerlendirmesi, ABD'nin salgın nedeniyle içinde bulunduğu ekonomik kriz, gelir eşitsizliği, derin siyasi bölünmeler ve devasa hükümet borçları dahil olmak üzere bütün sıkıntılara işaret ediyor.

Aynı zamanda, eski Başkan Donald Trump taraftarlarının başkanlık seçimlerinde asılsız seçmen sahtekarlığı iddialarıyla körüklenen ABD Kongre Binası baskınındaki yaşanan olaylar sonucu beş kişinin hayatını kaybetmesi de, bu gerilimi had safhaya çıkardı.

İlk uyarısı değil

Açıklama, Dalio'nun siyasi ve toplumdaki mali uçurumlarının giderilmemesi halinde, ABD'nin bir tür iç savaşa girebileceği konusundaki ilk uyarısı değil.

Dalio sık sık, fırsat eşitsizliği, gelir dağılımındaki adaletsizlik ve eğitime yeterince yatırım yapılmamasının geri dönüşü olmayan zararlara neden olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Dalio, geçtiğimiz ay CNN'den Poppy Harlow'a bir röportajında da, "Son 500 yıllık tarihi ve döngüleri inceledim: büyük değer boşlukları ile birlikte büyük servet uçurumları aynı zamanda çok fazla borç var. Ekonomik gerilim, çatışma ve kırılganlığa neden oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

Dalio, son zamanlarda CEO'ların ve şirketlerin New York ve San Francisco gibi iş merkezlerinden Florida ve Teksas'a göçünü bir tür "iç savaş" olarak nitelendirdi.

Amerikalı milyarder aralık ayındaki bir açıklamasında, "Bir tür iç savaş görüyoruz: İnsanlar, kısmen vergiler için, kısmen de başka nedenlerle bir yerden diğerine gitmek için ayrılıyor. En kötü alternatif, bir tarafın veya diğerinin 'Bu artık benim ülkem değil.' demesi" ifadelerini kullanmıştı.

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