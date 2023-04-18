Ünlü kuruluştan gümüş tahmini... Şaşkına çeviren açıklama!

Gümüş altındaki yükselişle beraber geçtiğimiz hafta tüm zamanların rekorunu kırarak ralli yaptı. Fed faiz artışlarında sona gelindiği düşüncesi tüm değerli metallerle beraber gümüşün de yukarı çıkmasını sağladı. Citigroup altınla beraber gümüş içinde yeni bir tahmin yayımlayarak beklenenden daha fazla yükseleceğini ifade etti.

Altın fiyatlarının rekor kırması sonrası son yıllarda önemli bir yatırım aracı olarak ortaya çıkan gümüşü de etkiledi. Ons ve gram tarafı ralli yaparak son zamanların en yüksek seviyelerine kadar yükseldi. ABD’li finans şirketi Citigroup altın fiyatı tahminini yüzde 7,9 artırırken gümüşün tahmin edilenden daha hızlı artacağını ifade etti.

Citi altın ve gümüş fiyatları hakkında yayınladığı raporda, ons gümüş için fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize ederek 0-3 ay için 24 dolardan 28 dolara çıkardı. Citi, 6-12 ay için beklentisini 28 dolardan 30 dolara yükseltti. Citi'nin 2023 yılı için ortalama ons gümüş fiyatı beklentisi de 25 dolardan 27 dolar seviyesine çıktı. Tgrthabere göre;

Yapılan değerlendirmede, "Fiyatlar önceden düşünülenden daha fazla yükselecek. Boğa piyasasının temel yönlendiricilerinin çoğunun hali hazırda gerçekleşmekte olduğunu görüyoruz" denildi. Citi, ABD doları ve faizlerde önümüzdeki aylar için aşağı yönlü riskler gördüklerini, buna karşın değerli metallere yatırımcı ilgisinin artacağını tahmin ettiklerini de vurguladı.

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