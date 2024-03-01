Ünlü Kripto yorumcusu Mike Novogratz yıl sonu tahminini açıkladı! Yarış var! Muhtemel tahmin, yorumu

Lider kripto para birimi Bitcoin son günlerde yaşadığı ralliyle birlikte 64.000 doların üzerine iğne atarken burada kalmayı başaramadı.

Bu noktada BTC’deki yükselişin devam edip etmeyeceği merak konusu olmaya devam ederken Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz’dan yeni açıklamalar geldi.

YIL SONUNA YÖNELİK AÇIKLAMLARI!

Pek çok konuda açıklama yapan Novogratz, Bitcoin’in rekora ulaşmadan ve 2024 yılı “çok daha yüksek seviyelerde” bitirmeden önce bazı düzeltmeler görebileceği konusunda uyardı.

Bu noktada Bloomberg TV’ye konuşan ünlü CEO, Bitcoin’in etkileyici rallisinin ardından daha geniş bir konsolidasyon aşamasında 50.000 doların ortalarına kadar düzeltme yaşayabileceğini söyledi.

“Bitcoin’de etkileyici rallinin ardından bazı düzeltmeler ve bazı konsolidasyonlar görmek beni şaşırtmaz. Bu noktada yakın vadede bir düzeltme yaşanacağını düşünüyorum. Ancak büyük bir düzeltme değil.

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BTC’de eğer bir düzeltme olursa yeni zirvelere çıkmadan önce 50.000 doların ortalarına doğru geri çekilebilir.

YARIŞ VAR, REKORLAR GELEBİLİR!

Ancak bu düzeltme beklentisine rağmen, 2024 yılını mevcut fiyatların çok üzerinde tamamlayacağımızı ve yeni rekorların geleceğini düşünüyorum.”

“85 Trilyon Servete Sahip Grup Bitcoin’e Daha Kolay Erişebiliyor!”

Son yükselişin ETF kaynaklı olduğunu belirten Novogratz, mevcut ralliyi, “alıcılardan ve satıcılardan oluşan ve yeni bir ordu getiren Bitcoin ETF’lerinin yatırım fonlarının gelişiyle birlikte bir fiyat keşif süreci” olarak tanımladı.

Ünlü CEO, son olarak özellikle “boomer” olarak bilinen yaşlı bir grubun Bitcoin’e erişiminin artık çok daha kolay olduğunu belirterek, 85 trilyon dolarlık varlığı bulunan yaşlı neslin bir bölümün artık Bitcoin’e açıldığını söyledi.

“Boomers olarak bilinen ve yaklaşık 85 trilyon dolarlık bir servete sahip olan bu grup BTC’ye yatırım yapmak için uzun zamandır Bitcoin almak için devlet güvencesi bekliyordu ve bu ETF onayıyla gerçekleşti.

Bu grup toplam servetlerinin yüzde 1 ila yüzde 3’ü kadar küçük bir bölümünü Bitcoin’e yatırsa bu yatırım büyük bir yükseliş getirebilir.

Zira bu servetin %3’ü yaklaşık 2,5 trilyon ederken, Bitcoin’in toplam piyasa değeri ise sadece 1,2 trilyonun biraz üzerinde bulunuyor. Böyle bir yatırım BTC’de büyük bir ralli yaşanmasını sağlayabilir.”