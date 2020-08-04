Ünlü kaleci Casillas futbola veda etti

Yeşil sahalardan bir yıldız daha kaydı. Uzun yıllar İspanya Milli Takımı’nda ve Real Madrid’de oynayan ünlü kaleci Ilker Casillas futbola veda etti. 2015 yılından beri, Portekiz takımı Porto’da oynayan Casillas, kalp krizi geçirdikten tam 14 ay sonra aktif futbol hayatına nokta koydu.

Kariyeri kupalarla dolu

Real Madrid forması ile 16 yılda 725 kez sahaya çıkan Casillas, çok sayıda kupa kazandı. Casillas, İspanyol ekibinde gösterdiği başarılı performans neticesinde 3'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 5'i İspanya Birinci Futbol Ligi olmak kaydıyla toplamda 19 kupa kaldırdı. 16 yıl boyunca da İspanya Milli Takımı’nın kalesini koruyan Casillas, 2010 Dünya Kupası, 2008 ve 2012'de de Avrupa Futbol Şampiyonası’nda kupa kaldırdı.

Ünlü kaleci Portekiz temsilcisi Porto’da ise 4 kupa şampiyonluğu yaşadı.