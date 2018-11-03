0553 313 94 23
impression

Mevlana Samiul Hak bıçaklı saldırıda öldü!

Pakistan'da, İslam Alimleri Cemiyeti Partisi-Samiul Hak (JUI-S) ve Daru'l Ulum Hakkaniye Medresesi lideri eski senatör Mevlana Samiul Hak, evinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

03 Kasım 2018 Cumartesi 09:26
Mevlana Samiul Hak bıçaklı saldırıda öldü!

Pakistan'da, İslam Alimleri Cemiyeti Partisi-Samiul Hak (JUI-S) ve Daru'l Ulum Hakkaniye Medresesi lideri eski senatör Mevlana Samiul Hak, evinde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.

Hak'ın oğlu Hamidul Hak'ın, Pakistan medyasına yaptığı açıklamaya göre, Hak, Ravalpindi ve İslamabad kentleri arasındaki Bahria Town bölgesinde  bulunan evinde bıçaklı saldırıya uğradı. Hamidul Hak, "Yatak odasında dinlenirken eve giren bir kişi tarafından  bıçaklanmış. Tehditler aldığı için polise ihbarda bulunup koruma talep etmiştik.  Bir iş için dışarı çıkan şoförü döndüğünde, babamı kanlar içinde buldu." dedi. Birçok yerinden bıçaklanan Mevlana Samiul Hak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 

"Ülke önemli bir din adamından mahrum bırakıldı"

İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret ettiği iddiasıyla idama mahkum edilen Asya Bibi'nin Anayasa Mahkemesince serbest bırakılması üzerine  protestoların da yaşandığı İslamabad'da Vali Yardımcısı Hamza Şefkat, halka sokağa çıkmama çağrısında bulundu. Suikastın ardından Çin'de bulunan Başbakan İmran Han da saldırıyı kınadığını duyurarak, "Ülke önemli bir din adamından mahrum bırakıldı. Hak'ın  hizmetleri unutulmayacak." dedi. Han saldırının soruşturulması talimatı verdi. 1980'lerde ikiye ayrılan İslam Alimleri Cemiyeti Partisi'nin diğer  kanadı olan İslam Alimleri Cemiyeti Partisi-Fazl'ın (JUI-F) lideri Mevlana  Fazlurrahman da saldırıyı kınayan bir açıklama yaparak, "Daru'l Ulum Hakkaniye  medresesi mezunu olarak benim de Hak'la saygıya dayalı güçlü bir ilişkim vardı. Allah sevenlerine ve ailesine sabır versin." diye konuştu. 

Çocuk felci aşıcı için teşvik etmişti

Pakistan'da siyaset yapan en önemli dini liderlerinden kabul edilen  Hak, 1936'da doğdu. Tefsir ve hadis gibi birçok İslami ilimde uzman olan Hak, Pakistan parlamentosunun üst kanadı olan Senato'da 1985-1997 yılları arasında görev yaptı. Ülkenin Hayber Pahtunhva eyaletindeki etkili medreselerden Daru'l Ulum Hakkaniye'nin liderliğini yürüten Hak, eyaleti yöneten Han'ın Pakistan Adalet Hareketi (PTI) ile de yakın ilişkiler içindeydi. 

Han'ın 25 Temmuz seçimlerinden sonra iktidara gelmesini de destekleyen  Hak, PTI'dan Senato seçimlerine aday olsa da kazanamadı. Afganistan birçok Taliban üyesi ve liderinin Daru'l Ulum Hakkaniye  Medresesinde eğitim almasından dolayı Taliban üzerinde etkisi olduğu düşünülen  Hak'tan örgütü diyalog masasına getirmek için destek istiyordu. Ancak Hak'ın, çocuk felci aşısını yasaklayan Taliban'a karşı 2013'te  yaptığı, "Tıp alanında uzman doktorlara göre bu ölümcül hastalığa karşı aşılanmak hastalığın önlenmesine yardımcıdır. Bu nedenle bu hastalık karşısında aşılanmak  zararlı değildir." açıklaması örgütle arasını açtı. 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 09:26
  1. pakistan
  2. islam alimleri
  3. cemiyet
  4. saldırı
  5. ölü
  6. Mevlana Samiul Hak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan yerli savaş uçağı mesajı!
    1. İran'dan yerli savaş uçağı mesajı!
    2. 3 kişilik ordusuyla dünyaya açıldı
    3. 'Yüreğimizi yakan bir haberdi'
    4. Ünlü isme bıçaklı saldırı! Hayatını..
    5. Teknik yapı yıllar sonra yeniden..
    6. Fenerbahçe'den Fatih Terim'e yanıt!
    7. İstanbul'da fabrika yangını! Yaralılar..
    8. Cemal Kaşıkçı cinayetinde İsrail detayı!
    9. Ayakkabı fabrikasında korkutan yangın
    10. Meteoroloji için tarih verdi! Sağanak..
    11. Gayrimenkulcüler 2018’in en hareketli..
    12. Elon Musk’tan 'Cemal Kaşıkçı' kararı!..
    13. Adana’da korkunç kazadan sağ çıktı!
    14. 'Türkiye'nin yöntemi ders olarak..
    15. Dünyaca ünlü aktör otoparkta kavga..
    16. Dilmen: Vurun kardeşim birbirinize!
    17. ‘Suudlardan para almayacağız'
    18. Iraklı genç kızı bıçakladılar!
    19. Araba çarpan miniğe, gençler yetişti!
    20. Son dakika... Bedelli askerlik..
    Rusya'dan S-400 açıklaması!
    Rusya'dan S-400 açıklaması!
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık
    Almanların hezimeti! 5. kez açamadılar
    Almanların hezimeti! 5. kez açamadılar