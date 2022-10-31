Ünlü işadamı evlilik vaadiyle dolandırıldı!

Hollywood starları Nicolas Cage, Jean-Claude Van Damme, Al Pacino ve Charlize Theron gibi dünyaca ünlü birçok isimle yakın arkadaş olan ünlü iş adamı Aslan Özer evlilik vaadiyle dolandırıldı. Aylarca hem kendisine hem tüm ailesine baktığı sevgilinin kendisini aldattığını kapıcıdan öğrenince şok geçirdi.

Ünlü işadamı Aslan Özer, geçtiğimiz yıl arkadaşı vasıtasıyla Dilara S. isimli bir genç kadınla tanıştı. İkili arasında iletişim devam ederken genç kadın iş adamından hoşlandığını ve birlikte olmak istediğini söyledi. Bu durumu arkadaşıyla paylaşan Aslan, arkadaşından 'Bence çok güvenme' yanıtını alınca genç kadından uzak durmaya başladı. İkili bir süre lüks mekanlara giderek lüks harcamalar ve kaliteli bir yaşam sürmeye başladı. İddiaya göre genç kadın bir süre sonra ünlü bir televizyon kanalında çalışacağını ve giyecek kıyafeti olmadığını söyleyerek Aslan'dan yardım istedi. İşadamı sevgilisinin teklifine kırmayarak genç kadını alışverişe götürdü.

Bununla da kalmayan işadamı kıyafet alışverişi sonrası kişisel bakımı içinde genç kadına bir miktar para verdi. Sevgilisi bir süre sonra kira borcunun ödeyemediğini ve bir mağazaya yüklü miktarda borçlandığını söyledi. Sevgilisinin tüm borçlarını kapatan iş adamı, aylarca sevgilisinin ve ailesinin tüm masraflarını karşıladı.

Evlenmeye karar verince...

Aslan Özer, aşık olduğu kadınla evlenmeye karar verdi. Genç kadını defalarca yurtdışı tatiline götürerek yüklü harcamalar yapmaya devam eden iş adamı, sevgilisinin yüklü miktardaki masraflarını da ödemeye devam etti. 14 Şubat Sevgililer Gününde sevgilisi Dilara'ya jest yapmak isteyen işadamı akşam saatlerinde genç kadının habersizce evine gitti. Sevgilisini evde bulamayan işadamı genç kadını aradığında ise yine ulaşamadı.

Apartman görevlisi ise genç kadını sevgilisi ile birlikte daireden ayrıldığını söyledi. Duydukları karşısında şoke olan Aslan Özer, Dilara'nın başka bir sevgilisi olduğunu öğrendi. Gece saat 03.00 sularında iş adamına dönüş yapan Dilara, yine iddiaya göre hasta olduğunu ve evde olduğunu söyledi. Annesi de iş adamını arayarak apartman görevlisinin yanlış anladığını, daireleri karıştırdığını ve kızının masum olduğunu söyledi.

Genç kadına olan sevgisinden duyduklarına inanan Aslan Özer aradan birkaç gün geçtikten sonra genç kadının hastalığı nedeniyle ablasında kalacağını öğrendi. İş adamı sevgilisine yeniden sürpriz yapmak için aldığı yiyecek ve çiçeklerle genç kadının yanına gitmek istediğinde ise yeniden Dilara'nın ablasının evinde olmadığını gördü.

Çeşitli bahanelerle yeniden kendisine bahaneler sunan Dilara'nın diğer sevgilisiyle de evlilik aşamasında olduğunu öğrendi. Kendisini de evlillik vaadiyle dolandırdığını iddia ettiği Dilara S.'den şikâyetçi olan iş adamının ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Apartman görevlisi ise genç kadını sevgilisi ile birlikte daireden ayrıldığını söyledi. Duydukları karşısında şoke olan Aslan Özer, Dilara'nın başka bir sevgilisi olduğunu öğrendi. Gece saat 03.00 sularında iş adamına dönüş yapan Dilara, yine iddiaya göre hasta olduğunu ve evde olduğunu söyledi. Annesi de iş adamını arayarak apartman görevlisinin yanlış anladığını, daireleri karıştırdığını ve kızının masum olduğunu söyledi.

'Dolandırıldım' diyerek savcıya gitti

Genç kadına olan sevgisinden duyduklarına inanan Aslan Özer aradan birkaç gün geçtikten sonra genç kadının hastalığı nedeniyle ablasında kalacağını öğrendi. İş adamı sevgilisine yeniden sürpriz yapmak için aldığı yiyecek ve çiçeklerle genç kadının yanına gitmek istediğinde ise yeniden Dilara'nın ablasının evinde olmadığını gördü.

Çeşitli bahanelerle yeniden kendisine bahaneler sunan Dilara'nın diğer sevgilisiyle de evlilik aşamasında olduğunu öğrendi. Kendisini de evlillik vaadiyle dolandırdığını iddia ettiği Dilara S.'den şikâyetçi olan iş adamının ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşadamı Aslan Özer, 2011 yılında ABD'de evlendiği Lucia Oskerova'nın kendisini ünlü oyuncu Anthony Michael Hall ile aldatıp, evindeki 3.5 milyon dolar değerindeki mücevherleri alıp ABD'ye kaçması sonucu boşanmıştı.



