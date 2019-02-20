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Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ''Dünyada ve ülkemizde yıllarca 'haram' denilmediği için dikkate alınmayan sigara bağımlılığından insanlığı kurtarmamız lazım. Sigara haramdır ve her birimiz sigaranın haram olduğunu milletimize anlatmalıyız'' yönündeki çarpıcı sözlerinin ardından ünlü ilahiyatçılar Hayrettin Karaman, Cevat Akşit, Necmettin Nursaçan ve Faruk Beşer de konuyu değerlendirdi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:21
Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!

Geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ülkemizde yılda 155 bin kişinin hayatına mal olan sigara bağımlılığı ile ilgili yaptığı açıklamalar gündeme oturmuştu. 

Erbaş yaptığı açıklamada "Dünyada ve ülkemizde yıllarca 'haram' denilmediği için dikkate alınmayan sigara bağımlılığından insanlığı kurtarmamız lazım. Sigara haramdır ve her birimiz sigaranın haram olduğunu milletimize anlatmalıyız. Çünkü sadece bizim ülkemizde bir yılda 115 bin kişi hayatını kaybediyor. Bu ne büyük bir faciadır." ifadelerini kulanmıştı. 

Verdiği zararlar ispat edildi

Bu açıklamaların ardından sosyal medyada ve gündemde sigaranın haram olup olmadığı tartışılmaya başlandı. Bunun ardından Haber7, Türkiye'nin önde gelen ilahiyatçıları ile konuyu konuştu. Ali Erbaş'ın bu açıklamaları yönündeki görüşlerini dile getiren hocalar da artık verdiği zararların ispat edildiğinden ötürü sigaranın haram olduğunu dile getirdi. 

Sigaranın haram-ı zanni olduğuna dikkat çekti

Prof. Dr. Faruk Beşer sigaranın haram bir madde olduğunu söylerken, ''Yalnız bu haramın Kuran'ı Kerim'de açıkça zikredilen haramlardan farklı yönünün olduğunu bilmemiz gerekir. Çünkü Kuran'ı Kerim'de zikredilen haramların inkarı küfrü gerektirir. Bir insan sigaranın haram olduğunu inkar etse onun küfre düştüğünü söyleyemeyiz.'' ifadelerini de sözlerine ekledi. 

İşte birbirinden kıymetli, konusunda uzman, Türkiye'nin en önemli ilahiyatçılarının konuyla ilgili görüşleri; 

Cevat Akşit: 1996'dan beri söylüyorum, haramdır

Cevat Akşit şunları söyledi:

"Ben bunu 1996'dan beri söylüyorum. Bizim fıkıh kitaplarımızda sigaranın mekruh olduğu yazar. Ancak o kitapların yazıldığı zaman sigaranın mahiyeti kesin bilinmiyordu. Fıkha bakıyorlar iyi bir şey değil ama bir şeye haram diyebilmek için teknik delil lazım onun için mekruh demişler. 1996’da Amerika'dayken 4 bin üniversitenin laboratuvarındaki profesörleri sigaranın müthiş bir zehir olduğunu bulmuşlardı. O zaman Bill Clinton Başkandı makaleler yazıyorlardı, 'sigarayı yasakla', 'müthiş bir zehirdir' diye. Ama Bill Clinton o makalelere cevap vermedi. Çünkü söylenenlere göre seçimde ona yardım etmişlerdi. Sonra oradaki bilim adamları sempozyum düzenlediler sigara hakkında bende oradaydım. Sigaranın kanser yapan, iktidarsızlık yapan, geri zekalılık yapan müthiş bir zehir olduğunu laboratuvar bulgularıyla ortaya koydular ve ittifakla 4 bin bilim adamı sigaranın müthiş bir zehir olduğu sonucuna vardılar. Böylece bir bildirge yayımladılar.

Bende o zaman ''zehir içmek haramdır, sigara müthiş bir zehir ise sigara haramdır'' dedim. O günden buyana aynı kanaatimi muhafaza ediyorum dünyanın her tarafından sen haklısın diye sürekli bana mesajlar geliyor. Ancak bizim Güneydoğu hocaları çok sigara içiyorlar ''sen eski hocalardan daha mı alimsin'' falan diyorlar hayır ben o hocalara saygımdan dolayı onların yolundan gittiğim için sigara haramdır diyorum. Evet sigara kesin olarak bana göre de zehir olduğu için haramdır. Bundan dolayı Diyanet İşleri Bakanı'nı tebrik ediyorum çok güzel bir karar vermiş ben de bu kanaatteyim.

Ali Bey bu konuda çok güzel cesaret gösterdi bir kez daha kendisini, tebrik ediyorum çok yerinde bir karar."

Faruk Beşer sigaranın haram-ı zanni olduğuna dikkat çekti

Faruk Beşer'in değerlendirmeleri şu şekilde:

"Diyanet İşleri Başkanı'nın söyledikleri doğrudur. Yani sigaraya fıkhı biraz bilen insanlar olarak haramdan başka bir şey dememiz mümkün değildir. Yalnız bu haramın Kuran'ı Kerim'de açıkça zikredilen haramlardan farklı yönünün olduğunu bilmemiz gerekir. Çünkü Kuran'ı Kerim'de zikredilen haramların inkarı küfrü gerektirir. Bir insan sigaranın haram olduğunu inkar etse onun küfre düştüğünü söyleyemeyiz. İşin fıkıh tarafı bu ama işin öbür tarafında gelince böyle bir şeyi bunca insanın hatta bunca dindar insanın namaz kılan insanın sigara içtiği bir zamanda Diyanet İşleri Başkanı'nın böyle bir şey söylemesi uygun mudur bunu düşünebiliriz. Fakat işin fıkıh tarafı fetva tarafı doğrudur.

Yani halk arasında gördüğümüz manzarada şunu anladık ki Diyanetin bir fetva ile yetkili kurulu var ‘Din İşleri Yüksek Kurulu’ doğrusu böyle bir şeyin oradan çıkması Ali Beyi de rahatlatırdı. ‘Din işleri Yüksek Kurulu’ndan çıkmış olsaydı insanların karşısında hem bir kişi olmazdı hem de yetkili bir kurul olurdu. Onlar da muhtemelen başka bir şey söyleyemezlerdi."

Necmettin Nursaçan: Şüphe kalmadı

Necmettin Nursaçan şunları söyledi:

"Bu cidden sigara bir kısım ulema eskiden beri 'mekruhdur' der bir kısmı da 'haramdır' der. Ama diyanet İşleri Başkanımızın artık böyle demesinin sebebi herhalde artık şüphe kalmadı. Yani bu açık şekilde hem israftır hem kendimize hem başkalarına zaradır, kul hakkı ihlalidir. Bu sebeplerle muhterem sayın başkan haram görüşünü belirledi. Buna saygı duymak lazım.

Sigara atom bombası ile konuşuyor, atom bombası diyor ''Ben bir anda binlerce kişiyi mahvedebilirim'' sigara diyor ki ''Gülerim sana, sen demek bir anda binlerce insanı mahvedebilirsin ben mahvetmeye devam ediyorum'' diyor. O yüzden ''sigara içtim de keyiflendim deme hele bu nasıl keyif ki dumanı derhal burundan geri gele''. Sözün hayırlısı az ve öz olandır ben böyle düşünüyorum."

Hayrettin Karaman: Mekruh değil haramdır

Hayrettin Karaman'ın değerlendirmesi:

"Benim 1970’li yıllarda İzmir Yüksek İslam Enstitüsü’nde fıkıh hocalığı yapmıştım. O zaman, ''Günlük Hayatımızda Helaller Haramlar'' diye sonradan basılan bir kitabım bar o yıllardan beri ben sigaranın mekruh değil haram olduğu kanaatini taşıyorum bunun delilleri de o kitapta var. Yani sigara insanlara zararlı, zararlı bir tek sigaranın bile insanlara zararlı olduğu bilimsel olarak ispat edilmiş. İnsanları korumak maksadıyla her zaman her durumda bu açıklanabilir. Yani zamanın nezaketi ile zararlı olan bir şeyi terk etmeyi bir din aliminin açıklaması arasında bir çelişki yok. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamalarını doğru buluyorum ve buna bende katılıyorum."

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:21
  1. Karaman
  2. İzmir
  3. cevat akşit
  4. necmettin nursaçan hoca
  5. Faruk Beşer
  6. hayrettin karaman hoca
  7. sigara haram mı
  8. sigara haramdır

YORUM YAZ

  • alifuatalifuat53 dk önce
    madem buiş bukadarucuz bu ulema takımı toplansın bütün kansorejen gıdaları haram ilan etsinler insanlar kurtulsun.
  • LütfiLütfi54 dk önce
    Ne kadar büyük bir hizmet.Dünya bu olayı konuşuyordu.Artık ulemalarımız karar verdi.Bundan sonra sigara haramdır.Dünya yapay zekayı tartışırken,biz 1400 yıldır, sakız çiğnemek orucu bozarmı,denizde g.tüne su kaçınca oruç bozulurmu,sigara harammı yoksa mekruhmu diye tartışıyoruz.Bu yüzden batı hatta tüm dünya bizi kıskanıyor.
  • EfrahimEfrahim55 dk önce
    Sigarama dokundurtmam.! diyeceler normal bir tepkidir bu. Kahvehanede oyun oynayıp ailesini düşünmeyen, ilgilenmeyen erkeklerin durumu ne ise, sigara içip sağlığını düşünmeyenlerin durumu da aynıdır bence. İkisine de dokunulamaz, ama devam ederler yine. Sigaranın faydasını gören biri varsa beri gelsin, anlatsın, ne kadar faydalı bir iş yaptığını da öğrenelim. Şeker bağımlılığı da benzer problemli bir durumdur.
  • ReşatReşat55 dk önce
    Keşke bu hassasiyet faize,gelir dağılımındaki adaletsizliğe,yetim malıyla makam odası döşemeye, lüks arabalara binmeye,rüşvete,adam kayırmaya,emaneti ehlin vermeye,içkiye, kumara,fuuşa,partizanlığa ve televizyonlardaki rezilliğe gösterilse...Değirmeni sel almış.Diyaet şakşağını arıyor.
  • Murat Murat 57 dk önce
    Bir fetvada kola için gelir inşallah.
  • kocareiskocareis1 sa önce
    işi dolandırmaya sulandırmaya gerek yok, sigara başkasının yanındaiçilince o kişiye karşı sağlığını tehlikeye attığı için kul hakkı olur mu? olmaz mı? haram veya değil, kul hakkı da önemli değil mi? evdeki sabinin, eşinin, arkadaşının ya da tanımadığının hakkı ne olacak... Allah cc sigara için kardeşlerimi bu illetten kurtarsın inşaallah.
  • MESUTMESUT1 sa önce
    Insanları sigaradan korumak için "Haramdır " demek haddi aşmaktır.Nefret ettiğiniz için duygusal davranıp haram demeyin.Yüzyıllardır Ehli sünnet ulema "Tahrimen mekruh " diyor,bilmiyor da siz kanun koyucular! Çok mu biliyorsunuz? Mektubu harama çevirmek yerine faizle uğraşabilirsiniz.Not:Sigara içmiyorum.
  • SHTSHT1 sa önce
    Bu konu hakkında Süleyman Efendi cemaatına hakaretler yağdıranlar şimdi ne derler çok merak ediyorum, tabi YeniAkit sizde dahil olmakla
  • şenay doğanşenay doğan1 sa önce
    sigara ile mücadele edilsin bu zıkkımı biz içenler bırakabilirsek bırakalım içmeyenler de hiç başlamasın ama sigara ile mücadele ayağından insanların dinine zarar verilmesin allahın hükmünü birşeyler bozar mantığı insanlarda gelişmesin veya da insanlar haram helal ölçüleri koyabilme cesaretine kavuşmasın bunlar çok tehlikeli şeyler allaha emanet olun
  • hu hu huhu hu hu1 sa önce
    sayın başer yalış yoldasın yolunu düzelt, sonun iyi görünmüyor, diğer hocalara Allah razı olsun. net konuşmuşlar sen kıvırtmayı tercih etmişsin. kur'an da duhandan bahseder. o zaman intiharda kuranda yok bunda mı aynı şeyi söyleyeceksiniz. açıkça faizde yok namazın nasıl kılınacağı abdestin nasıl alınacağı orucun nasıl tutulacağı vs vs vs de yok bunlara ne diyeceksin. bu işin bu noktaya gelmesi sizin gibilerin kıvırması veya siyasilerden korkması veya rüşvet alıp yalan söylemelerinden kaynaklanıyor. allah korkun doğruyu söyleyin.yoksa bazılarını toprak kabul etmediği gibi sizi de kabul etmez. kıvıra kıvıra bu milleti bu hale getirdiniz. haramlara alıştırıp helallardan uzaklaştırdınız.
  • şenay doğan şenay doğan 1 sa önce
    haddim değil belki ama ben ali erbaş hocamıza sigara yılda şu kadar cana mal oluyor ifadesini hiç yakıştıramadım sigaranın allahın hükmünü bozabilme gücü yoktur ecel ezelde tayin edilmiş vaadedir bunu da allahtan başka kimse değiştiremezsigara ile mücadele edceğim derken imanazarar geliyor ikincisi yine haddim olmayarak hocalarımızın sigara haram deme cesaretine hayret ettim allah kıyamete kadar olacakları habibine bildirirken sigarayı mı unuttu haşa dilese birgün gelecek tütün içilecek bu allah katında haramdır diye habibine emrederdi
  • cccccc1 sa önce
    Hayrettin Karaman Faciaaaaaa diğerleri tamam da Hayrettin Karaman ?
  • MustafaMustafa1 sa önce
    İstediğin kadar ünlü ilahiyatçı ol, dinde olmayan birşeyi var olarak gösteremezsin. MaazAllah, sonun değiştirilmiş hıristiyanlar, museviler gibi olur. Sigara kötü bir alışkanlık, kullanımı yanlış diyebilirsin. Haa, hocalarımızın bakış açısına göre her yıl yüzbinlerce kişi damar tıkanması sonucu kalp krizinden vefat ediyor. Diyanetin çıkıp; döner, köfte, hamburger haramdır da demesi lazım bu durumda. Trafikte kazalar oluyor, araba kullanmak haramdır demesi gibi.
  • Kor GeneralKor General1 sa önce
    SİGARA HARAMDIR DİYEN BİRİNİ ARTIK HOCA DİYE DİNLEMEM ÇÜNKÜ İLMİN ÜSTÜNDE İLİM VARDIR OKU Oda dolusu altın verseniz sigaraya haram dedirtemezsiniz, (ama) oda dolusu altın verseniz bir tane içiremezsiniz.{4 mezhep Müftüsü Ali Haydar efendi hazretleri KaddesAllahu Sirrahu}Şam âlimlerinden Mustafa Rüştü Tuhfet-ülihvan ma kile fiddühan kitabında, insanın sıhhatini bozan, zarar veren şeyleri ve israfı uzun anlattıktan sonra, tütünün böyle olmadığını bildiriyor. Tütüne haram demek, vera ve takva da olmaz. Vera sahipleri, Allahü teâlânın haram etmediği şeye, haram diyemez diyor.Hanefi âlimlerinden allame Abdüllah bin Muhammed Nihriri ve Şafii âlimlerinden Ali bin Yahya Nevreddin Ziyadi ve Abdürraufi Münavi ve şeyh Ali Şevberi ve şeyh İsmaili Sencidi ve Maliki âlimlerinden allame Külli ve Hanbeli âlimlerinden şeyh Meri, tütünün haram olmadığına fetva vermişlerdir" diyor.Hanbeli âlimlerinden Meri bin Yusüf Mukaddisi, Tahkikul-burhan fi-şanid-duhan kitabında, başka zarar vermedikçe tütünün haram olmadığını, ateş dumanını ağza çekmek gibi olduğunu, bunun haram olacağını ise kimsenin bildirmemiş olduğunu yazmaktadır. Yeni meydana çıkan bir şey, mubaha benzerse mubah olur. Harama benzerse haram olur. Aklı olan bir din adamı, tütünü elbet mubahlara benzetir. Zarara sebep olmadıkça haram diyemez. Aklı gidermeyecek kadar tütün içmenin haram olmadığını dört mezhep âlimleri sözbirliği ile bildirmişlerdir. (Gayet-ül-beyan)Mısır’da, Maliki âlimlerinin büyüklerinden Ali Echüri hazretleri tütünün helal olduğunu bildiren kitap yazıp, dört mezhep âlimlerinin, tütünün helal olduğunu bildiren fetvalarını nakletmiştir.Hanefi fıkıh alimi Abdülgani Nablüsi hazretleri (kendisi aynı zamanda Nakşibendi tarikatındandı) tütünün mubah olduğunu bildiren, Essulhu beynelihvan kitabında diyor ki: Tütün bazılarına zarar verirse, yalnız bunlara haram olur, başkalarına haram olmaz. Bal, safra hastasına zarar verir. Fakat, başkalarına haram değildir. Her şey aslında helaldir. Haram veya mekruh diyebilmek için, delil lazımdır. Şarap habislerin en kötüsü iken ve Resulullah İslamiyetin bildiricisi olduğu halde, şaraba haram demedi. Âyet-i kerime ile yasak edilmesini bekledi. O halde, tütün içmek mubahtır, helaldir. Kokusu ise tab’an mekruhtur. Şer’an mekruh değildir"Mübah diyen alimler var, mekruh diyen alimler var, ama haram demiyoruz.Sigaraya Haram diyen modern alimler bizi bu konuda bağlamaz. Allah ve Rasûlü haram dememiş, helal olan bir şeye haram demek çok tehlikelidir
  • Cüneyt BeyazCüneyt Beyaz1 sa önce
    Yaşar nuri veya yeni reformcu ilahiyatçılara ,dinde yenilik olmaz diye kızanlar ,şimdi sigara hakkında yeniden hüküm veriyor...
  • Yavuz ArasYavuz Aras1 sa önce
    Haramı ALLAH ve Rasülü belirler. Hakkında kesin bir nas yoksa ona haram denmez. Evvelde olmayan bir şeyi helal mi haram mı konusunda Kuran-Sünnet -İcami Ümmet - Kıyası Fukaha edilleyi şeriye yoluna bakılır. Kıyası fukaha da haram dememiştir haram diyebilmek için mukayese edilebilmesi lazımdır. Mesela tiner ve bally haramdır çünkü aklı giderir aklı ideren müskirattır bu yoldan bally ve tinere haram kıyası çıkar, sigarada bu yol da kapalıdır. 4 mezhep müftüsü Ali Haydar Efendi Kuddise Sirruhu hazretleri "1 oda dolusu altın verseler içiremezler" ama yine "1 oda dolusu altın verseler" haram diyemem evladım buyurmuştur. Siz kafanıza göre fetva vermeyip büyüklerin yolundan gidin bence.
  • Mustafa AkınMustafa Akın1 sa önce
    Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yapılan bilimsel araştırmalar üzerine içindeki katkı maddeleri sebebiyle salam sucuk ve sosisin sigara kadar zararlı olduğunu bildirmiş. Bu ilim adamları sermaye çevrelerinden korkmayacak kadar yiğitse salam sucuk ve sosisin de haram olduğunu beyan etsinler bakalım.
  • gökhangökhan1 sa önce
    EYVAH ! SİGARA İÇİŞİ ARTACAK!

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