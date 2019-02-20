Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!

Geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ülkemizde yılda 155 bin kişinin hayatına mal olan sigara bağımlılığı ile ilgili yaptığı açıklamalar gündeme oturmuştu.

Erbaş yaptığı açıklamada "Dünyada ve ülkemizde yıllarca 'haram' denilmediği için dikkate alınmayan sigara bağımlılığından insanlığı kurtarmamız lazım. Sigara haramdır ve her birimiz sigaranın haram olduğunu milletimize anlatmalıyız. Çünkü sadece bizim ülkemizde bir yılda 115 bin kişi hayatını kaybediyor. Bu ne büyük bir faciadır." ifadelerini kulanmıştı.

Verdiği zararlar ispat edildi

Bu açıklamaların ardından sosyal medyada ve gündemde sigaranın haram olup olmadığı tartışılmaya başlandı. Bunun ardından Haber7, Türkiye'nin önde gelen ilahiyatçıları ile konuyu konuştu. Ali Erbaş'ın bu açıklamaları yönündeki görüşlerini dile getiren hocalar da artık verdiği zararların ispat edildiğinden ötürü sigaranın haram olduğunu dile getirdi.

Sigaranın haram-ı zanni olduğuna dikkat çekti

Prof. Dr. Faruk Beşer sigaranın haram bir madde olduğunu söylerken, ''Yalnız bu haramın Kuran'ı Kerim'de açıkça zikredilen haramlardan farklı yönünün olduğunu bilmemiz gerekir. Çünkü Kuran'ı Kerim'de zikredilen haramların inkarı küfrü gerektirir. Bir insan sigaranın haram olduğunu inkar etse onun küfre düştüğünü söyleyemeyiz.'' ifadelerini de sözlerine ekledi.

İşte birbirinden kıymetli, konusunda uzman, Türkiye'nin en önemli ilahiyatçılarının konuyla ilgili görüşleri;

Cevat Akşit: 1996'dan beri söylüyorum, haramdır

Cevat Akşit şunları söyledi:

"Ben bunu 1996'dan beri söylüyorum. Bizim fıkıh kitaplarımızda sigaranın mekruh olduğu yazar. Ancak o kitapların yazıldığı zaman sigaranın mahiyeti kesin bilinmiyordu. Fıkha bakıyorlar iyi bir şey değil ama bir şeye haram diyebilmek için teknik delil lazım onun için mekruh demişler. 1996’da Amerika'dayken 4 bin üniversitenin laboratuvarındaki profesörleri sigaranın müthiş bir zehir olduğunu bulmuşlardı. O zaman Bill Clinton Başkandı makaleler yazıyorlardı, 'sigarayı yasakla', 'müthiş bir zehirdir' diye. Ama Bill Clinton o makalelere cevap vermedi. Çünkü söylenenlere göre seçimde ona yardım etmişlerdi. Sonra oradaki bilim adamları sempozyum düzenlediler sigara hakkında bende oradaydım. Sigaranın kanser yapan, iktidarsızlık yapan, geri zekalılık yapan müthiş bir zehir olduğunu laboratuvar bulgularıyla ortaya koydular ve ittifakla 4 bin bilim adamı sigaranın müthiş bir zehir olduğu sonucuna vardılar. Böylece bir bildirge yayımladılar.

Bende o zaman ''zehir içmek haramdır, sigara müthiş bir zehir ise sigara haramdır'' dedim. O günden buyana aynı kanaatimi muhafaza ediyorum dünyanın her tarafından sen haklısın diye sürekli bana mesajlar geliyor. Ancak bizim Güneydoğu hocaları çok sigara içiyorlar ''sen eski hocalardan daha mı alimsin'' falan diyorlar hayır ben o hocalara saygımdan dolayı onların yolundan gittiğim için sigara haramdır diyorum. Evet sigara kesin olarak bana göre de zehir olduğu için haramdır. Bundan dolayı Diyanet İşleri Bakanı'nı tebrik ediyorum çok güzel bir karar vermiş ben de bu kanaatteyim.

Ali Bey bu konuda çok güzel cesaret gösterdi bir kez daha kendisini, tebrik ediyorum çok yerinde bir karar."

Faruk Beşer sigaranın haram-ı zanni olduğuna dikkat çekti

Faruk Beşer'in değerlendirmeleri şu şekilde:

"Diyanet İşleri Başkanı'nın söyledikleri doğrudur. Yani sigaraya fıkhı biraz bilen insanlar olarak haramdan başka bir şey dememiz mümkün değildir. Yalnız bu haramın Kuran'ı Kerim'de açıkça zikredilen haramlardan farklı yönünün olduğunu bilmemiz gerekir. Çünkü Kuran'ı Kerim'de zikredilen haramların inkarı küfrü gerektirir. Bir insan sigaranın haram olduğunu inkar etse onun küfre düştüğünü söyleyemeyiz. İşin fıkıh tarafı bu ama işin öbür tarafında gelince böyle bir şeyi bunca insanın hatta bunca dindar insanın namaz kılan insanın sigara içtiği bir zamanda Diyanet İşleri Başkanı'nın böyle bir şey söylemesi uygun mudur bunu düşünebiliriz. Fakat işin fıkıh tarafı fetva tarafı doğrudur.

Yani halk arasında gördüğümüz manzarada şunu anladık ki Diyanetin bir fetva ile yetkili kurulu var ‘Din İşleri Yüksek Kurulu’ doğrusu böyle bir şeyin oradan çıkması Ali Beyi de rahatlatırdı. ‘Din işleri Yüksek Kurulu’ndan çıkmış olsaydı insanların karşısında hem bir kişi olmazdı hem de yetkili bir kurul olurdu. Onlar da muhtemelen başka bir şey söyleyemezlerdi."

Necmettin Nursaçan: Şüphe kalmadı

Necmettin Nursaçan şunları söyledi:

"Bu cidden sigara bir kısım ulema eskiden beri 'mekruhdur' der bir kısmı da 'haramdır' der. Ama diyanet İşleri Başkanımızın artık böyle demesinin sebebi herhalde artık şüphe kalmadı. Yani bu açık şekilde hem israftır hem kendimize hem başkalarına zaradır, kul hakkı ihlalidir. Bu sebeplerle muhterem sayın başkan haram görüşünü belirledi. Buna saygı duymak lazım.

Sigara atom bombası ile konuşuyor, atom bombası diyor ''Ben bir anda binlerce kişiyi mahvedebilirim'' sigara diyor ki ''Gülerim sana, sen demek bir anda binlerce insanı mahvedebilirsin ben mahvetmeye devam ediyorum'' diyor. O yüzden ''sigara içtim de keyiflendim deme hele bu nasıl keyif ki dumanı derhal burundan geri gele''. Sözün hayırlısı az ve öz olandır ben böyle düşünüyorum."

Hayrettin Karaman: Mekruh değil haramdır

Hayrettin Karaman'ın değerlendirmesi:

"Benim 1970’li yıllarda İzmir Yüksek İslam Enstitüsü’nde fıkıh hocalığı yapmıştım. O zaman, ''Günlük Hayatımızda Helaller Haramlar'' diye sonradan basılan bir kitabım bar o yıllardan beri ben sigaranın mekruh değil haram olduğu kanaatini taşıyorum bunun delilleri de o kitapta var. Yani sigara insanlara zararlı, zararlı bir tek sigaranın bile insanlara zararlı olduğu bilimsel olarak ispat edilmiş. İnsanları korumak maksadıyla her zaman her durumda bu açıklanabilir. Yani zamanın nezaketi ile zararlı olan bir şeyi terk etmeyi bir din aliminin açıklaması arasında bir çelişki yok. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamalarını doğru buluyorum ve buna bende katılıyorum."