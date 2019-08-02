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Ünlü halk ozanı Ali Ekber Gülbaş sanatta 60’ıncı yılını kutluyor

Ekberi Mahlasıyla bilinen ünlü halk ozanı Ali Ekber Gülbaş sanatta 60’ıncı yılını kutluyor.

02 Ağustos 2019 Cuma 15:56
Ünlü halk ozanı Ali Ekber Gülbaş sanatta 60’ıncı yılını kutluyor

Ekberi Mahlasıyla bilinen ünlü halk ozanı Ali Ekber Gülbaş sanatta 60’ıncı yılını kutluyor.


“Deli Gönül Hangi Dala Konarsın”, “Senden Bana Geri Kalan”, “Benden Olsun” gibi türkülerin söz yazarı ve birçok sanatçının seslendirdiği parçaların sahibi olan 79 yaşındaki halk ozanı Ali Ekber Gülbaş, sanatta geçirdiği 60 yılın mutluluğunu yaşıyor. Aslen Malatya Arguvanlı olan 4 çocuk babası Gülbaş, son olarak tamamı kendisine ait 15 parçalık “Ekberi Türküleri” adlı albümüyle bir kez daha ustalığını konuşturdu.


Dillerden düşmeyen daha birçok önemli eserin sahibi olan Gülbaş, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Arguvan Türkü Festivali’nde de sahne alarak dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.


Türkülerini farklı yörelerden sanatçıların yorumladığını aktaran Gülbaş, “Türkülerimde herkesin kendisinden bir parça bulması benim için çok önemli. Zaten bu eserlerin kahramanları halktır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 15:56
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