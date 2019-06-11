Ünlü giyim markası resmen satıldı!

Tiffany&Tomato, Ayris Tekstil ve Sanayi Tic. Ltd.’ye yarı fiyatına satıldı. Bakırköy 13. İcra Dairesi’ndeki markanın satışına Ayris Tekstilden başka katılan olmadı. 1990’lı yıllarda Sedat Onur tarafından kurulan ve Türkiye’de 400 mağazaya ulaşan Tiffany&Tomato markası geçen Mayıs ayında icradan satışa çıkarılmıştı

Tiffany&Tomato Ayris Tekstil ve Sanayi Tic. Ltd.’ye yarı fiyatına satıldı. Bakırköy 13. İcra Dairesi’ndeki markanın satışına Ayris Tekstilden başka katılan olmadı.

Giyim sektöründe faaliyet gösteren Tiffany&Tomato Bakırköy 13. İcra Dairesi’nde satışa çıkarıldı. 11 Haziran 2019 tarihinde 3 milyon TL değerindeki markanın yarı fiyatına satışa çıkarılacağı duyurulmuştu.ü

1 milyon 502 bin TL’ye satıldı

Ünlü markanın icra dairesindeki satışı 5 dakika kadar sürdü. Satışa Tiffany&Tomato markasının sahibi borçlu Marka Tekstil Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile alacaklı Ayris Tekstil ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi vekili katıldı. Ayris Tekstil Firması, Marka Tekstil’den 1 milyon 363 bin 904 TL alacağına karşılık Tiffany&Tomato markasını 1 milyon 502 bin TL’ye satın aldı.