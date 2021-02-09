Ünlü futbolcunun düğünü sonrası binlerce İngiliz Türkiye'ye akın ediyor!

Salgın sebebiyle kötü bir yılı geride bırakan turizm sektörü aşının etkisiyle yıla umutlu başladı. Salgın öncesi kadar olmasa da 2020'ye oranla gelen turist sayısında ciddi bir yükseliş öngörülüyor.

Düğün turizmi sektörünün aktörleri ise, İngiltere'den gelip Türkiye'de evlenecek çift ve yakınlarının sayısında bu yıl rekor bekliyor. Merkezi Marmaris'te, şubesi İngiltere'de bulunan ve Eylül 2019'da İngiltere'nin efsane futbolcusu Rio Ferdinand'ın Marmaris'teki düğününü de organize eden firmanın sahipleri Donna-Mehmet Yörük çifti, Türkiye'de evlenmek isteyen İngilizlerden rezervasyon yağdığını söyledi. Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül kontenjanlarında yer kalmadığı belirtildi.

Rezervasyon rekoru

Akşam gazetesinin haberine göre, düğün taleplerine bakılırsa, bu yılın sektör için 2019'dan daha iyi geçeceğini ifade eden Mehmet Yörük, "Firmamız 2019'da 50 düğünle rekor kırmıştı. 2020 için ise 60 rezervasyon geldi, ancak salgın sebebiyle bunların 20'si yapılamadı. Bu yıl sadece şubat başına kadar 80 rezervasyon aldık. Yani yeni bir rekora imza attık. Meslektaşlarımız ve tur operatörlerinin düğün paketlerine gösterilen ilgi de yine rekor oranda arttı" dedi.

Düğünlerini Türkiye'de yapacak İngiliz çift sayısının, bu yıl, 2019'a kıyasla yüzde 50 artarak 1500 civarına ulaşacağını tahmin ettiklerini belirten Yörük, şunları söyledi:

"İngilizler, tatillerinde olduğu gibi düğün için de en çok Marmaris ve Fethiye Ölüdeniz'i tercih ediyor. Gelen rezervasyonlar ışığında, bu yıl, söz konusu her iki tatil kentimizde 800, Antalya, Bodrum ve İstanbul'da 700 kadar, yani toplamda 1500 İngiliz çiftin Türkiye'de evleneceğini öngörüyoruz. İngiliz düğünlerinin bu yıl çiftlerin yakınlarıyla birlikte Türkiye'ye 150 bin turist getirip, kaba hesapla 1.5 milyar TL gelir kazandıracağını tahmin ediyoruz. En sade düğün 1000 pounddan başlıyor, tavan fiyatı ise sınır tanımıyor. Örneğin bürokratik kısmıyla bazı bölümlerini üstlendiğimiz Rio Ferdinand'ın Marmaris'teki düğünü, davetliler, sahne alan sanatçılar, aksesuvarlar, oldukça pahalı bir otelde günlerce konaklama da dahil edildiğinde 1 milyon pounddan aşağı mal olmamıştır."

Ruslar da yükselişe geçti

Mehmet Yörük ayrıca, "Hint düğünleri, şaşasıyla daha çok gündeme gelse de başta İngiltere olmak üzere Avrupa çok daha büyük potansiyel. Biz, 2021 kapasitemizin tamamını şimdiden doldurduk. Rusya ve Kuzey Avrupa ülkelerinden gelen talepler de artış eğilimine girdi" diye konuştu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin ise "Artık, İngiliz tur operatörlerinin neredeyse tamamı paketlerine düğün kalemini de dahil etti. Düğün için gelip tatil yapanlar, en çok para harcayan turist profilinin başlarında geliyor" ifadelerini kullandı.

Donna Yörük ise, İngilizlerin her geçen sene artarak rekor seviyeye ulaşan ilgisinin, Türkiye'nin doğal güzelliğinden, hesaplı oluşundan, devletin bürokrasiyi devreden çıkarmasından ve Rio Ferdinand'ın düğününün etkisinden kaynaklandığını savundu. Yörük, şöyle konuştu:

"2016 yılına kadar yılda 5-10 düğün organize edebiliyorduk. Türk hükümeti 2016'da bürokrasiyi devreden çıkarınca, ilk talep patlaması yaşandı. İngiltere'de 50 bin pounda mal olacak bir düğünün, onlar için adeta bir yeryüzü cenneti olan Türkiye'de yaklaşık 5'te biri fiyatına yapılabilmesi bu ilgiyi daha da körükledi. Son olarak Ferdinand'ın Marmaris'teki düğünü büyük reklam oldu. Bu etkenler bizi rekora taşıyor."