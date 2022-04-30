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Spor Ünlü futbolcuların menajeri hayatını kaybetti
Spor

Ünlü futbolcuların menajeri hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü birçok yıldız futbolcunun menajerliğini yapan İtalyan iş insanı Mino Raiola, hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 18:28:00 -
Ünlü futbolcuların menajeri hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü birçok yıldız futbolcunun menajerliğini yapan İtalyan iş insanı Mino Raiola, hayatını kaybetti.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, ocak ayında operasyon geçiren ve Milano'daki San Raffaele Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Raiola'nın 54 yaşında yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Raiola'nın çalışmalarıyla birçok hayata dokunduğu ve modern futbol tarihinde yeni bir sayfa açtığı belirtilerek, "Bizi her zaman gururlandırdı. Varlığı sonsuza kadar özlenecek." ifadeleri kullanıldı.

Forbes'a göre, Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Gigio Donnarumma ve Erling Haaland gibi önde gelen pek çok futbolcunun menajerliğini yürüten Raiola, 2020 yılında aracılık ettiği futbolcu transferlerinden yaklaşık 85 milyon dolar kazandı.

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