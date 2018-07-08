Ünlü futbolcu net konuştu: Oraya gitmem

Adı devamlı transfer dedikodularına karışan Tolgay Arslan, Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. "Beşiktaş'la kontrat yeniledim ve tek düşüncem Beşiktaş" diyen 27 yaşındaki oyuncu, üst düzey bir takımdan teklif gelmesi durumunda kulübünün bunu değerlendirmeye alacağını ifade etti.

Fanatik'e konuşan Tolgay'ın açıklamaları şöyle;

"STUTTGART'A GİTMEYECEĞİMİ HERKES BİLİR"

"Ligin sona ermesinin ardından soluğu Almanya'da aldım. Özel işlerime odaklandım ve bireysel çalışmalar da eklenince hiç boş vaktim yoktu. Bu süreç içerisinde menajerimle bile sadece bayramda 1 kez görüştüm. Bunun dışında temasım olmadı. Bir sürü takım yazılıyor benim için. Mesela Stuttgart... Bu seviyede bir takıma gitmeyeceğimi herkes bilir. Böyle bir teklif varsa bile menajerim bana söyleme gereği duymamıştır."

"TEK DÜŞÜNCEM BEŞİKTAŞ"

"Beşiktaş'la kontrat yeniledim ve tek düşüncem Beşiktaş. Çok üst düzey bir takımdan teklif gelirse bunu önce kulübüm değerlendirmeye alır. Beşiktaş'ta 2 sezon şampiyonluk yaşadık. Geçen dönemi istemediğimiz yerde tamamladık. Yeni sezon öncesinde çok çalışıyoruz. Şampiyon olmak istiyoruz ve olacağımıza da inanıyorum. Başka bir düşüncem de yok. Umarım iyi bir santrfor aramıza katılır. Benim gördüğüm takımın en çok buna ihtiyacı var."