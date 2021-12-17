Ünlü ekonomist üstüne basa basa uyardı: Bir miktar paranızla altın ve gümüş alın!

Piyasalarda yaşanan hareketlilik yatırımcıları da karar sız bıraktı. Dolar kuru ve Aaltın fiyatlarındaki dengesizlik yatırımcıları belirsizliğe sürüklüyor.

Piyasa analisti Tunç Şatıroğlu, sosyal medya hesabından yaptığıo paylaşımda dikkat çeken yatırım tavsiyesinde bulundu.

Kendisine Türk Lirası’nda kaldıklarını söyleyenler olduğunu aktaran Şatıroğlu “Bir miktar paranızla da gram altın veya gümüş alın” dedi.

İşte Şatıroğlu’nun o paylaşımı;

TL'de kaldım ne yapayım diye her gün belki 100 tane soru alıyorum. Öncelikle borsa (cazip hisseler videomdaki hisselerden 15 tanesini seçin, daha az olmasın) Yapamıyorsanız hisse ağırlıklı yatırım fonu alın (TEFAS) Bir miktar paranızla da gram altın veya gümüş alın.