Ünlü ekonomist canlı yayında açıkladı! İşte emeklilere yapılacak olan zam oranı

Ekonomist Şeref Oğuz'dan emekli ve memur zammı açıklaması geldi. Oğuz, "Yüzde 50 civarında katsayı üzerinden bir zam yapılacak" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir canlı yayında "Geçtiğimiz sene kamu çalışanlarımıza, memurlarımıza enflasyonun üzerinde artış yaptık. Bu sene de çalışmalarımız devam ediyor. Bunu da çok kısa bir süre içerisinde, yılbaşından önce veya hemen sonra kamuoyuyla paylaşırız” ifadelerini kullanmıştı.

Asgari ücrete yapılan yüzde 54.54'lük zam sonrasında emekli ve memurlar maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak etmeye başladı. Ünlü ekonomist Şeref Oğuz'dan emekli ve memur zammı açıklaması geldi. Oğuz, "Yüzde 50 civarında katsayı üzerinden bir zam yapılacak" dedi.

tv100 canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Şeref Oğuz şu ifadeleri kullandı:

"Seçimden önce bir enflasyon hesabı olmadığını biliyoruz. Seçimden sonra tabi ki olacak. Kim kazanırsa kazansın. Yüzde 50 civarında kat sayı üzerinden memur ve emekliye bir zam söz konusudur. Belki emekli maaşlarında ikramiyelerde bir miktar seyyanen zam yapılabilir. Daha fazlası seçimden hemen önce Nisan ayı içinde beklenmelidir."