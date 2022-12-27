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Ekonomi Ünlü ekonomist canlı yayında açıkladı! İşte emeklilere yapılacak olan zam oranı
Ekonomi

Ünlü ekonomist canlı yayında açıkladı! İşte emeklilere yapılacak olan zam oranı

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Ekonomist Şeref Oğuz, emekli ve memura yüzde 50 oranında zam yapılacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 14:13:00 -
Ünlü ekonomist canlı yayında açıkladı! İşte emeklilere yapılacak olan zam oranı

Ekonomist Şeref Oğuz'dan emekli ve memur zammı açıklaması geldi. Oğuz, "Yüzde 50 civarında katsayı üzerinden bir zam yapılacak" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir canlı yayında "Geçtiğimiz sene kamu çalışanlarımıza, memurlarımıza enflasyonun üzerinde artış yaptık. Bu sene de çalışmalarımız devam ediyor. Bunu da çok kısa bir süre içerisinde, yılbaşından önce veya hemen sonra kamuoyuyla paylaşırız” ifadelerini kullanmıştı.

Asgari ücrete yapılan yüzde 54.54'lük zam sonrasında emekli ve memurlar maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak etmeye başladı. Ünlü ekonomist Şeref Oğuz'dan emekli ve memur zammı açıklaması geldi. Oğuz, "Yüzde 50 civarında katsayı üzerinden bir zam yapılacak" dedi.

tv100 canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Şeref Oğuz şu ifadeleri kullandı:

"Seçimden önce bir enflasyon hesabı olmadığını biliyoruz. Seçimden sonra tabi ki olacak. Kim kazanırsa kazansın. Yüzde 50 civarında kat sayı üzerinden memur ve emekliye bir zam söz konusudur. Belki emekli maaşlarında ikramiyelerde bir miktar seyyanen zam yapılabilir. Daha fazlası seçimden hemen önce Nisan ayı içinde beklenmelidir."

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Yorumlar

Yunus Bayraktar

En düşük emekli asgari ücretle aynı olmalı..Böyle olmazsa zalimlik olur..Bunu ben demiyorum..Sosyal devletin halk üzerindeki görevi halkın yaşam satandardını yükseltmektir..Tüketici enflasyonunun % 180 lerde olduğu bir yerde ücretlilere %50 zam yapmak halsızlık olur..Bu zammı yapmayaksanız o zaman enflasyonun yükselmesini engelleyecektiniz..Haksız mıyım?

ahmet bakan

senin bağını kim çözdü gir ahırına bukadar yalan bir haber olurmu %50 deyil %54.4 deseydin anlardım ahırdan kaçmadığını
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